La ilusión de Colapinto: "Sería un sueño seguir en la Fórmula 1 en 2025"

El piloto argentino habló en la previa del Gran Premio de Singapur sobre los dichos del jefe de Williams, James Vowles, quien expresó su deseo de verlo competir en la categoría durante la próxima temporada.

En la previa del Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto se refirió a su futuro en la Fórmula 1, luego de que el director de Williams, James Vowles, manifestara su deseo de mantener al piloto argentino en el equipo más allá de 2024. A pesar de la expectativa generada por las palabras de Vowles, Colapinto mantuvo un perfil bajo y afirmó que su atención está centrada en el presente.

"Claro que estará con nosotros, pero lo que realmente espero es que esté compitiendo en 2025, idealmente en la Fórmula 1", expresó Vowles en una entrevista con *Motorsport.com*. Sin embargo, el joven piloto argentino de 21 años prefirió no dejarse llevar por las proyecciones y comentó: "No estoy pensando en eso. La verdad, no presté mucha atención a las noticias".

Colapinto debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, sustituyendo a Logan Sargeant, y su desempeño fue muy destacado. En su segunda carrera, disputada en Bakú, consiguió sus primeros puntos, lo que lo consolidó como una de las promesas dentro del equipo británico.

Con respecto a su presente y lo que queda de la temporada, Colapinto fue claro: "Estoy con Williams, estamos haciendo un gran trabajo juntos y quiero terminar este año de la mejor manera. Tengo mucho por aprender y después veremos qué sucede el año que viene", aseguró.

Finalmente, Colapinto no ocultó su deseo de seguir compitiendo en la máxima categoría del automovilismo. "Obviamente, sería un sueño hecho realidad seguir en la Fórmula 1 en 2025, pero por ahora estoy muy contento con esta oportunidad de correr las próximas carreras con Williams. Estoy orgulloso de lo que estamos logrando juntos y siento que estamos construyendo algo grande como equipo", concluyó el piloto, dejando entrever un futuro prometedor en la Fórmula 1.