YPF podría bajar el precio de sus combustibles

La baja en el precio del barril podría reflejarse en los surtidores de la petrolera estatal. El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que la semana próxima habrá una definición al respecto.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por LN+ que en la empresa “analizan una baja” del precio de los combustibles. De ocurrir, sería la primera vez que sucede una disminución de la nafta y el gasoil desde 2019. La posibilidad de una baja se relacionaría con la caída de los precios internacionales del petróleo crudo. “El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió US$4. Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición”, explicó.

“El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios. El precio del barril bajó US$10 y la última semana subió US$4. Estamos analizándolo y te prometo que la semana que viene vamos a tener una definición. Puede ser que lo bajemos”, completó.



En tanto, el especialista Nicolás Gadano afirmó que: “Lo cierto es que bajó el precio del crudo, se redujo bastante en el mundo. Y en un mercado competitivo eso debería bajar el export parity, por ende, debería caer también el precio del crudo acá, y el de los derivados”. Por otro lado, también advirtió que el impuesto a los combustibles puede atentar contra la posible reducicón de precios. En ese sentido, sostuvo que “la ley contempla que se ajuste trimestralmente por inflación, y bueno, el gobierno anterior lo había pisado mucho. Este Gobierno prometió recomponerlo, pero todavía falta”. Sobre el impacto que podría llegar a tener en el mercado, opinó: “Si YPF baja, los demás van a tener que bajar”.

“Sería algo raro, pero no excéntrico”, dijo por su parte el exsecretario de Energía y expresidente de YPF, Daniel Montamat. “No sé si hay demasiados antecedentes [en el país], por ejemplo, en la convertibilidad tenías una moneda dura, y bueno, podías seguir las referencias internacionales de precio”, estimó. Las anteriores bajas habían sido en enero de 2015 y en el mismo mes de 2019.

El presidente de YPF también se refirió al proyecto de construcción de una planta de gas natural licuado en Río Negro. Este viernes surgieron versiones que decían que la petrolera Petronas analizaba la posibilidad de no participar del proyecto. El CEO de YPF sostuvo que “hay que sacar un poco el drama” a la cuestión y que la petrolera “tiene, como toda compañía, un portafolio de inversiones y tiene que decidir si continúa o no”. Aun así, sostuvo que “YPF va a la siguiente fase”.

“[Si se baja Petronas] No pasa nada. YPF va a la siguiente fase. Ya estamos hablando con empresas argentinas que también queremos que se incluyan. También hay super majors que se han acercado y están interesadas en entrar en la cadena. YPF tiene una posición de liderazgo en este proyecto que es excepcional. Tiene muchas reservas y vamos a viabilizar también para que ingresen otras compañías”, señaló, y sobre la decisión de Petronas sumó: “Es una decisión de la empresa y que tienen que informar ellos”.

Marín profundizó sobre las fases por las que se debe pasar para la construcción de una planta de GNL en el puerto de Río Negro. “YPF está trabajando con Petronas en el tema de la planta. Ahí hay dos fases: la floating LNG, de gas natural licuado en el mar, y la onshore LNG, en la tierra. La primera, son dos barcos que son unas plantas para generar el GNL. Uno [de los barcos] es de 10 millones y el otro de 20 millones de toneladas. Los dos suman 30 millones de toneladas por año, que es duplicar la producción de gas de la Argentina”, comentó.

“Ahora estamos en la fase de los barcos. Con Petronas se está estudiando la factibilidad. Llamamos a las cinco empresas que mejor diseñan los barcos y plantas y, dentro de dos meses, nos dicen cuánto nos van a cobrar para hacer la ingeniería de detalles. Yo estimo que están alrededor de los US$200 millones las tres compañías. A partir de ahí se hace una licitación y ponen cómo se va a hacer y construir la planta, los tiempos y los montos. Nos faltan dos meses para realmente poner US$200 millones en las inversiones”, concluyó la explicación.

Ahí fue cuando Marín brindó tranquilidad sobre qué pasaría si Petronas decidiera, en algún momento de estos dos meses, dejar de participar: “No pasa nada porque está dentro del contrato. Ni Petronas, ni YPF ni nadie iba a poner US$30 millones”. También halagó a la petrolera malaya, que dijo que es “una excelente compañía”.