Maru Botana: "Facu, hoy es el día que no quiero que llegue"

A 16 años de la muerte del bebé, la cocinera publicó un desgarrador posteo en su cuenta de Instagram.

Los 21 de septiembre son una fecha muy difícil para Maru Botana, ya que ese día, pero en 2008, murió repentinamente su hijo Facundo, con solo seis meses de vida. A 16 años de la muerte del bebé, la cocinera publicó un desgarrador posteo en su cuenta de Instagram.

“Facu. Hoy es el día que no quiero que llegue, hoy es el día que me viene todo a mi memoria, hoy es el día en el que básicamente me gusta desaparecer de mi vida”, comenzó escribiendo la pastelera sumamente conmovida junto a una foto del nene.

En esa línea, continuó: “Hoy es el día en el que me hago mil preguntas sin respuestas, hoy es el día en el que me gustaría verte”.

“Hoy es el día de la primavera y ese 21 aprendí que la tristeza y la alegría van de la mano. Hoy es el día que abrazaría a todas las mamás que perdieron a sus hijos”, señaló, dirigiéndose a las madres que pasaron por algo similar a lo que a ella le tocó vivir.

En en texto, destacó el apoyo de sus seres queridos: “Hoy agradezco la divina familia que tengo. Hoy sé que estás entre nosotros. Hoy es el día que más te extraño, Facu”.

Por último, la chef concluyó: “Si pudiera volver al pasado, cambiaría todo esa pesadilla que fue tan real. Te amo por siempre, amor”.

La publicación se lleno de likes de famosos como Fer Dente, Emily Lucius y Marley, entre tantos otros.