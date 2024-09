Romero pidió disculpas tras la pelea con un hincha de Boca: “Me puteó y se me fue la cabeza”

El arquero protagonizó un tremendo encontronazo con un plateista tras la derrota en el Superclásico ante River.

El arquero de Boca Juniors, Sergio "Chiquito" Romero, pidió disculpas públicamente a los hinchas del club tras protagonizar una pelea con un fanático luego de la derrota en el Superclásico frente a River Plate.

En zona mixta, Romero reconoció su reacción impulsiva ante los insultos, expresando: “Me puteó y se me fue la cabeza”. Su actitud, reflejo de la frustración por los recientes malos resultados del equipo, dejó al arquero visiblemente arrepentido.

Romero admitió que debió manejar la situación de otra manera. “Cuando el muchacho me puteó, con la sangre caliente, no pude pensar en ese segundo. No quería que suceda, pero ya está. Estuve mal en la reacción”, comentó, enfatizando que los hinchas tienen derecho a expresar su descontento. “Tendría que haberlo dejado pasar e irme”, agregó.

El arquero también se refirió a la situación general del equipo, destacando que tanto él como sus compañeros y el cuerpo técnico no salen a la cancha con la intención de perder. "En el segundo tiempo jugamos mucho mejor y generamos situaciones, pero no se nos dio", sostuvo Romero.

Respecto al polémico gol anulado a Milton Giménez en el cierre del partido, el guardameta reveló lo que le explicó el árbitro: “Me dijo que no puede haber gol cuando toca la pelota con la mano, y luego se quiso excusar diciendo que la mano no estaba en una posición natural”.

Por último, Romero brindó su apoyo al entrenador Diego Martínez, señalando que “tiene una muy buena idea” y que es responsabilidad de los jugadores llevar al campo de juego lo que él pide. Boca Juniors buscará recuperarse el próximo sábado en su visita a Belgrano de Córdoba en la decimoquinta fecha de la Liga Profesional.