Cuántos huevos se recomiendan consumir a la semana, según la OMS

El consumo de huevos ha sido objeto de controversia por su relación con el colesterol y la salud cardiovascular. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que, en una dieta equilibrada, es seguro consumir entre 3 y 5 huevos por semana.

El consumo de huevos ha sido un tema de debate durante años debido a su relación con el colesterol y la salud cardiovascular. Sin embargo, estudios recientes y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han ajustado las pautas en torno a su ingesta. Según la OMS, es seguro consumir entre 3 y 5 huevos por semana. Esto, acompañado de una dieta balanceada, no representa un riesgo significativo para la salud cardiovascular, incluso para personas con antecedentes de colesterol elevado. Huevos y salud cardiovascular: ¿mito o realidad? Durante mucho tiempo, se creyó que los huevos, particularmente la yema, aumentaban los niveles de colesterol "malo" (LDL). Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el consumo moderado de huevos no tiene un impacto tan negativo en los niveles de colesterol en la mayoría de las personas. De hecho, los huevos aportan nutrientes esenciales, como proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B, antioxidantes (luteína y zeaxantina) y colina, que benefician la salud del cerebro y los ojos. Esto ha llevado a que las pautas de consumo se flexibilicen, permitiendo una mayor cantidad de huevos en la dieta de las personas saludables. ¿Y qué pasa con las personas con colesterol elevado? Para quienes padecen de colesterol alto, la recomendación de la OMS sigue siendo prudente: es aconsejable que limiten su consumo a un máximo de 3 huevos por semana, acompañados de una dieta baja en grasas saturadas y rica en fibra. Esto ayuda a minimizar cualquier impacto potencial en los niveles de colesterol. Huevos: una fuente de nutrientes esenciales Además de ser una fuente accesible de proteínas, los huevos contienen una gran variedad de nutrientes. A continuación, algunos de los beneficios de incluir huevos en la dieta: Proteínas de alta calidad: Los huevos son una excelente fuente de proteínas, esenciales para el desarrollo muscular y la reparación celular.

Vitaminas y minerales: Son ricos en vitaminas como la B12, A, D, E y K, y contienen minerales como hierro, selenio y zinc.

Antioxidantes: La luteína y la zeaxantina presentes en los huevos protegen la vista y previenen enfermedades oculares. En resumen, el consumo de huevos en una dieta equilibrada es beneficioso para la salud. Si bien es importante mantener la moderación, la OMS ha dejado claro que los huevos no deben temerse, sino disfrutarse como parte de una alimentación sana. Para la mayoría de las personas, comer hasta 5 huevos por semana es seguro, siempre y cuando se mantenga un enfoque integral y saludable hacia la nutrición.