Un choque desnudó la falencia sanitaria en la puna salteña

Lamentablemente, los siniestros viales son recurrentes en los calamitosos caminos de la Puna salteña. Es una realidad que se viene agravando.

El miércoles pasado, alrededor de las 14, dos camiones chocaron en la ruta provincial 27, a 10 kilómetros de Olacapato. El mismo día, cerca del Salar Centenarios se produjo el vuelco de una camioneta. Nada que sorprenda. Lamentablemente, los siniestros viales son recurrentes en los calamitosos caminos de la Puna salteña. Es una realidad que se viene agravando, justamente por el pésimo estado de la infraestructura vial de la zona y la cada vez mayor circulación vehicular por la actividad minera, sumado, en algunos casos, a la imprudencia en la conducción. Lo que sorprendió, esta vez, es la precaria cobertura de asistencia hacia esos hechos.

Una foto que publicó en sus redes sociales el médico de Tolar Grande, Tomás Conde, encendió las alertas. Mostró cómo trasladaban en la caja de una camioneta, sobre un colchón, a uno de los choferes de los camiones que chocaron el miércoles. Una enfermera iba sosteniendo el suero conectado al paciente. En la imagen no se ve, pero el otro conductor iba convaleciente, aunque con menos lesiones, dentro de la cabina de la camioneta, también rumbo hacia el Centro de Salud de Olacapato y de ahí esperar que llegue una ambulancia desde San Antonio de los Cobres para que los traslade.

En su posteo, el profesional reclama por la falta de ambulancias en Tolar Grande, Estación Salar de Pocitos, Olacapato y Santa Rosa de los Pastos Grandes. "Nos damos vuelta con lo que contamos. No contamos con medicamentos; insumos; centros de salud en malas condiciones", agregó.

Los choferes accidentados, finalmente, salvaron su vida. Gracias a la determinación del equipo de salud que los asistió con los escasos recursos que disponían, aún a riesgo de cometer alguna falta legal, y a la fortuna que se puede tener en estos casos. De otra manera, otra hubiese sido la historia.

"Hace cinco años que estoy en esta zona y este problema no es reciente, no es que esto ocurrió recién ahora", contó en diálogo con El Tribuno el médico Conde.

Relató que el paciente que iba en la caja era el que generaba más preocupación, porque entre las múltiples lesiones que tenía presentaba un traumatismo torácico que no le permitía respirar correctamente, por lo que debía ser atendido con urgencia en un hospital. Explicó{o que no solo atiende en Tolar Grande, sino también recorre los centros de salud de las otras localidades de la Puna salteña. Cuando ocurrió el siniestro, se encontraba en Salar de Pocitos. Al momento de recibir la alerta, no dudaron junto al enfermero Ricardo Vera en acudir a la urgencia en la camioneta de este último.

Recordó que cuando llegaron al lugar del siniestro, tras media hora de viaje, los dos choferes ya habían recibido una primera asistencia por parte de un servicio de rescate de una empresa de logística minera, pero, por protocolo, no podían hacer el traslado de los heridos.

"Entonces, con todo el riesgo que se nos presenta, tanto penal como civil, los subimos a la camioneta del enfermero y lo trasladamos hacia Olacapato, que es la localidad más cercana a San Antonio de los Cobres", señaló el doctor.

Dos ambulancias paradas

Conde aclaró que, en rigor, hay una ambulancia nueva en Pastos Grandes, que fue donada por una empresa minera, pero no tiene un chofer asignado, tampoco combustible y nadie se hace cargo del mantenimiento mecánico que debe tener un vehículo, sobre todo para los caminos de la Puna.

"Nadie es responsable de esa ambulancia, es como si no estuviera", dijo el médico.

Asimismo, el Centro de Salud de Tolar Grande, también tiene una ambulancia, aunque apenas anda por una falla mecánica.

"No tiene potencia y prácticamente no tiene equipamiento para las emergencias. Es como una camioneta de simple transporte, nada más, no sirve en el estado que está", manifestó.

Acciones

Coincidencia o no, tras los dramáticos sucesos del miércoles y el pedido desesperado del doctor Conde, se conocieron dos respuestas a la precariedad sanitaria de la Puna.

Por un lado, el intendente de San Antonio de los Cobres, Alberto Carral, contó que mantuvo una reunión con el secretario de Salud de la Provincia, Martín Monerris, en que se comprometió para la semana que inicia la entrega de una ambulancia y una camioneta para el departamento Los Andes. También se coordinó la visita de un ingeniero al Centro de Salud de Olacapato para planificar mejoras en el establecimiento.

En tanto, en la sesión del jueves de la Cámara de Senadores fue aprobado un proyecto de declaración de los representantes de Los Andes y La Poma, Leopoldo Salva y Dani Nolasco, respectivamente, por el cual piden al Gobierno provincial que "gestione mediante los organismos competentes, ambulancias para prestar servicio en la localidad de Cobres, del departamento de La Poma, y para las localidades de Tolar Grande, Salar de Pocitos, Olacapato y San Antonio de Los Cobres".

"Lo ideal sería tener en cada centro de salud, en cada pueblo, una ambulancia", dijo el senador Leopoldo Salva en su presentación.

Más presencia policial

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia anunciaron el martes pasado acciones para mejorar la seguridad, incluida la vial, en la Puna. El titular del área, Marcelo Domínguez, se reunió con el presidente de Remsa, Alberto Castillo, para diagramar la instalación de puestos de control con el financiamiento de la empresa estatal minera.

Domínguez informó que cuentan con una planificación de seguridad que prevé el refuerzo de la presencia policial, de infraestructura y recursos operativos con la cooperación del sector privado a fin de potenciar el servicio de seguridad en el departamento Los Andes.

Castillo, en tanto, resaltó la importancia de trabajar de manera mancomunada en las necesidades de seguridad en la Puna teniendo en cuenta el avance productivo que genera mayor circulación de personas en el lugar.

Luego, en una entrevista con Radio Salta dijo que "de 5 mil habitantes que tenía la región, pasamos a hablar de 30 mil personas circulando por el lugar".