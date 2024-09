Las principales frases de Javier Milei en su discurso ante la ONU

El Presidente expuso en la Asamblea General del organismo. Tras dos reuniones bilaterales, regresará a la Argentina a las 22 horas.

El presidente Javier Milei disertó esta tarde en el marco de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su primera vez ante el organismo y en su último día en los Estados Unidos. A las 22 horas tomará el vuelo en el que regresará a la Argentina. El mandatario cerró su viaje por Norteamérica con el discurso en la ONU y con dos reuniones bilaterales: primero con su par ecuatoriano Daniel Noboa y luego con la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Las principales frases de Javier Milei ante la ONU "No vengo acá a decirle al mundo lo que tiene que hacer, vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuales son los valores que la nueva Argentina defiende".

"Donde entra el comercio no entran las balas decía Bastiat . Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad".

" Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para defender el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir, no sólo qué debe hacer cada estado-nación; sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo".

"La Agenda 2030, aunque bienintencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad, con soluciones que atentan contra la soberanía de los estados-nación, y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas".

"Una organización que nació para defender los derechos del hombre, ha sido una de las principales propulsoras de la violacion sistematica de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020".

"Esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al consejo de derechos humanos, a dictaduras sangrientas como Cuba y Venezuela , sin el más mínimo reproche".

" Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales".

"Nosotros en Argentina, ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes ".

. "Esta doctrina de la nueva Argentina, no es, ni más ni menos, que la verdadera esencia de la organización de las Naciones Unidas : es decir, la cooperación de naciones unidas en defensa de la libertad".

, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos". "Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el “Pacto del futuro" firmado el día domingo, e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no sólo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución: la agenda de la libertad".

