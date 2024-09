Tenso momento entre Coy Scaglione y Marcelo Polino en Cantando 2024: "Vine acá y la destruí"

La hermana de Furia Scaglione se presentó en la pista y a la hora de las devoluciones estalló con el puntaje que le puso el periodista.

Este martes, Flor Peña arrancó el Cantando 2024 contando que Nacha Guevara estaría ausente en esta emisión del ciclo que comenzó este lunes por América. “Está pedio pachucha, ustedes saben que se está reponiendo de una intervención, la amamos y le mandamos un beso enorme para que se ponga bien rápido. Hoy la reemplaza el cuchillero”, anticipó la conductora en alusión a Aníbal Pachano.

Una vez que presentó a los jurados, compuestos por Milett Figueroa, Marcelo Polino y Flavio Mendoza, fue el turno del coreógrafo. “Yo vivo con la cuchilla al día, me levanto a la mañana y afilo un rato”, dijo el Aníbal entre risas.

Acto seguido, fue el momento de presentar a los participantes. “Ella es actriz, es vedette, es bailarina, fue finalista del Cantando del 2012 pero la Mole Moli le ganó. Se casó en diciembre con Federico, y acá está divina, espléndida, ¡Silvina Escudero!”, destacó efusivamente mientras la bailarina se deslizaba hacia el centro de la pista de la mano de su partenaire. Luego de cantar en español y en inglés “Soy lo que soy”, de Sandra Mihanovich, llegó el momento de la puntuación.

La devolución de Pachano fue contundente. “Si cantás en inglés no tiene que ser en quechua”, disparó. “El canto me gustó, estuvo afinado, voy a hacer un poquito bueno y voy a poner un 7″. En tanto, Milett también tuvo una buena nota: “Un 7″. Por su parte, Polino, a pesar de su exigencia, también tuvo buenas devoluciones.

La siguiente participante fue Coy Scaglione, la hermana de la polémica Juliana alias Furia, de la última edición de Gran Hermano (Telefe). “Tengo una mezcla de sensaciones, pero nerviosa no, tengo mucha alegría”, se presentó en la pista junto a su compañero de canto. Con la presencia de su marido y de su hija, la hermana de la jugadora más popular del reality de Telefe, cantó un tema de Mon Laferte, que de inmediato se volvió viral en redes sociales.

A pesar de que mientras cantaban, los jurados hacían gestos de no gustarle la performance, Pachano fue bastante optimista y les puso un 6. Milett le pidió que no sobreactúe las emociones y que se concentre más en colocar la voz. “Para no ser una cantante, lo hiciste muy bien. Un tema de desafío, el de Mon Laferte, no te voy a exigir nada el día de hoy, me parece que te arriesgaste y mi puntaje es un 5″.

Cuando llegó el turno de Polino, el periodista comenzó saludando a los participantes. “Qué raro que no esté tu hermanita acá, Furia, ¡qué desagradecida esa mujer!, con todo lo que vos la apoyaste, ella ni siquiera pasó por la puerta”, exclamó. “Me está esperando en casa con la cena”, aclaró Coy. “Canción difícil, error de la coach, una chica que nunca estuvo en un escenario no puede cantar a Mon Laferte o a Shakira. Además de coachear a la voz hay que coachear a la actuación”, sentenció.

Pero la joven no se quedó callada. “Yo lo que pido es que acá venimos a innovar, ayer cantó Cachete muy mal, acá vinimos a darlo todo, no soy cantante, no hago nada, y, querido, vine acá y la destruí. No podés cag,... a ped... a la coach”, retrucó sin filtro. Estas palabras despertaron el enojo de Polino, quien sin dudar le respondió: “No escuchaste lo que te dije, tanta expectativa y un disgusto tu presentación, la esperamos para esto, chau Coy, chau”. De manera terminante y sin seguir hablando, le puso un cero.