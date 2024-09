La Fórmula 1 mostró una inédita foto de Franco Colapinto cuando era bebé

La máxima categoría del automovilismo publicó una serie de imágenes en sus redes sociales.

La Fórmula 1 sorprendió a sus seguidores con una tierna imagen de Franco Colapinto cuando era bebé, publicando una serie de fotos de los pilotos en su infancia en sus redes sociales.

La categoría más prestigiosa del automovilismo compartió la foto del joven argentino de 21 años, que en poco tiempo captó la atención y el cariño de los fanáticos por su talento y carisma en la pista.

En su cuenta de Instagram, la Fórmula 1 escribió: “Cuando éramos jóvenes. ¡El grid no esperaba firmar estas fotos en Singapur!”, en referencia a las imágenes de varios pilotos cuando eran pequeños, incluida la de Colapinto, quien sigue causando sensación en la categoría. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando miles de "likes" y comentarios.

Colapinto, quien participó en tres carreras de la temporada, generó un gran impacto en las redes sociales, siendo el piloto más mencionado en el último mes, incluso antes de la última carrera en Singapur. Su compañero de equipo, Alex Albon, también apareció en una de las fotos de la publicación, mostrando una imagen suya de niño.

Días atrás, Albon protagonizó un cruce con Colapinto durante el Gran Premio de Singapur, criticando una maniobra del argentino: "Franco just divebombed! What is he doing?". Sin embargo, posteriormente, reconoció que la maniobra había sido correcta.

Franco Colapinto volverá a competir el próximo domingo 20 de octubre en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, a las 16:00 horas de Argentina, en lo que será su siguiente participación en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur.