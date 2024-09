“Aerolíneas Argentinas es imposible de privatizar y habría que pensar en un proyecto para presentar la quiebra”

El exministro de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri dijo que fueron “ingenuos” en querer sanear la empresa y que algunos sindicalistas “buscan que la compañía cierre”

El exministro de Transporte Guillermo Dietrich se refirió al actual conflicto en la línea aérea de bandera. Dijo que habría que pensar en sacar una ley para que Aerolíneas Argentinas se presente en quiebra y luego analizar si continúa como una compañía más chica bajo manos privadas.

Según el exfuncionario, a pesar de la macro, habría interesados en ingresar al mercado argentino, pero consideró que el actual funcionamiento de la firma actúa como un “limitador”.

–¿Cómo está viendo la estrategia del Gobierno que busca que distintas líneas aéreas ofrezcan más vuelos de cabotaje?



–Frente a esta contingencia, claramente lo primero que hay que hacer es trabajar en la capacidad que se puede cubrir con las compañías aéreas existentes si Aerolíneas deja de volar. Obviamente, no es lo mismo una empresa que ya está volando en el país que una que no está volando. Por suerte, existen estas compañías y, eventualmente sin Aerolíneas en el mercado argentino, no tengo ninguna duda de que muchas compañías van a estar interesadas en venir.



–Pero, ¿ve posible que se pueda privatizar?

–Pienso que Aerolíneas es imposible de privatizar. Si el Gobierno, con todo el poder que tiene el Estado, no puede lograr que sea viable económicamente trabajando en toda la capa de beneficios y de privilegios que se han ido generando con los sindicatos, no hay chance de que lo haga un privado, y hoy esta compañía es totalmente inviable. Todo indica que hay una resistencia total a hacer cualquier cambio, entonces se sigue poniendo plata y afectando a todo el sistema porque Aerolíneas no le paga a Aeropuertos, no le paga a EANA y tiene una deuda gigante con YPF. Ahora, este Gobierno está equilibrando un poco la cancha, pero con el kirchnerismo es un escándalo lo que se hizo contra la competencia. Creo que la Argentina, por segunda vez en los últimos 24 años, está encarando sus problemas estructurales. Este es uno de esos y hay que resolverlo de raíz.