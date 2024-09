More Rial enfrentó las versiones de separación con el padre de su segundo hijo

En sus redes sociales, Morena Rial respondió a las dudas de sus seguidores y aclaró cómo esta su vínculo con Matías Ogas.

La semana pasada el panelista Pepe Ochoa contó al aire en LAM (América) que Morena Rial estaría separada de Matías Ogas, padre del bebé que dará a luz en tan solo algunas semanas. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO “Está separada. Él le dijo 'no te quiero ver más y no pienso hacerme cargo ni de tu hijo'. Contamos acá, que había mucho lío en el departamento, ella se termina mudando, y se peleó hace unos días", informó Pepe. More Rial Ante la noticia, los seguidores de Morena encendieron las alarmas y le preguntaron directamente sobre su relación con el cordobés a través de las redes sociales. Aprovechando que la mediática siempre buscar un momento para interactuar con sus seguidores con la cajita de preguntas, una usuaria le escribió: "¿Estás en pareja?". "Sii, estoy en pareja y muy bien. Gracias a Dios", respondió la hija de Jorge Rial dejando atrás las especulaciones de una ruptura.