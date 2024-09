Según la psicología, de qué colores se visten las personas más inteligentes

Estos colores están asociados con rasgos comúnmente ligados a personas inteligentes, como la calma, la autoridad y la búsqueda de la perfección.

Según estudios de Psicología, el color de la ropa que elegimos puede influir significativamente en la percepción que los demás tienen sobre nuestra inteligencia.

Estos significados se explican a través de la Psicología del color, un campo analizado por Goethe, quien subraya su influencia en las personas y sostiene que las conexiones entre colores y emociones reflejan experiencias universales, según un artículo titulado “La significación del color y su importancia para la divulgación de la ciencia” de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela.

Comprender la psicología detrás de los colores nos permite tomar decisiones más informadas sobre nuestro vestuario, mejorando la forma en que nos proyectamos y cómo somos percibidos por los demás. La elección del color adecuado puede ser crucial en situaciones como entrevistas de trabajo, presentaciones o eventos académicos.

¿Cuáles son estos colores?





Es importante mencionar que no existe un color que se asocie directamente con la inteligencia de una persona, pues no es algo causal. Sin embargo, sí puede cambiar la forma en que las demás personas nos perciben, ciertos colores pueden estar asociados con la percepción de inteligencia o atributos relacionados.

Azul

Este color se asocia con el espacio, la lejanía y el infinito. Al igual que otros colores fríos simboliza tranquilidad, afecto, frialdad e inteligencia.

El libro Color Your Life: How to Use the Right Colours to Achieve Balance, Health and Happiness (Colorea tu vida: Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de Howard y Dorothy Sun menciona que este color es confiable y brinda seguridad a las personas.

Además, se vincula con personalidades suaves y pacíficas, características que están relacionadas con la racionalidad y la paciencia, atributos comunes en personas inteligentes.

Negro

Este color comúnmente se asocia con la muerte, el luto y la penitencia, además de la parte oscura o la sombra de las cosas.

Sin embargo, también se vincula con la autoridad, el poder y la sensualidad, además de ayudar a proyectar una imagen tradicional y respetable, según los terapeutas de color Howard y Dorothy Sun.

Además, su capacidad para transmitir poder y confianza lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan destacarse en ambientes académicos y profesionales. Su versatilidad y profundidad lo hacen un aliado poderoso en la proyección de una imagen inteligente y autoritaria.

Blanco

El color blanco lleva consigo un significado profundo de pureza y perfección, manifestando sencillez y lo inmaculado. Es un color que, por naturaleza, calma y serena los sentidos, evocando una sensación de paz y tranquilidad, de acuerdo con el artículo Historiografía de los Colores, publicado por la revista Litoral, una prestigiosa publicación en España.

En la psicología del color, estas cualidades se traducen en una percepción de transparencia y precisión en el pensamiento y las acciones. Por ejemplo, en entornos médicos y científicos, el blanco es el color predominante, simbolizando higiene, exactitud y un enfoque meticuloso, cualidades que pueden elevar la percepción de inteligencia y profesionalismo en quienes lo eligen

Verde

El color verde se asocia con sentimientos de tranquilidad y sociabilidad. Como color primario del elemento agua, está vinculado con la frescura y, psicológicamente, evoca experiencias protectoras, tonificantes, abiertas al futuro y llenas de promesas.

Según Howard y Dorothy Sun, el verde indica una personalidad equilibrada, que no es ni dominante ni sumisa, ni extrovertida ni introvertida; tiende a buscar el balance y evita los extremos.

En la vestimenta, este color puede ayudar a que la persona se sienta calmada y contribuye a equilibrar las atmósferas a su alrededor. El verde es frecuentemente utilizado por personas que prefieren seguir un camino recto y discreto, sin llamar la atención.

Aquellos que aprecian el verde suelen valorar la naturaleza y la seguridad que esta les brinda, según mencionan los terapeutas del color. En algunos contextos, las personas creativas, quienes también pueden ser percibidas como inteligentes, tienden a elegir el verde como una expresión de su conexión con la naturaleza.