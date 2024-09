V/H/S Beyond: el nuevo capítulo de la antología de terror revela su adelanto

La séptima entrega de la saga de metraje encontrado contará con segmentos dirigidos por Kate Siegel, Justin Long y Jordan Downey.

¡V/H/S regresa justo a tiempo para Halloween! Shudder, el servicio de streaming especializado en terror, ha lanzado el primer tráiler extendido de V/H/S Beyond, la nueva entrega de esta popular antología creada por Brad Miska.

El tráiler ofrece un vistazo a las seis historias escalofriantes que componen la película. Entre ellas se encuentra Stowaway, un segmento dirigido por Kate Siegel (conocida por Silencio), basado en un guion de su esposo, Mike Flanagan (La caída de la casa Usher). Justin Long (de Jeepers Creepers), junto a su hermano Christian Long, también se adentra en la dirección con el corto Fur Burbies. El equipo de cineastas de V/H/S Beyond incluye a Jordan Downey (The Head Hunter), Justin Martinez (Southbound), Virat Pal (Night of the Bride) y Jay Cheel (Cursed Films).

Desde su debut en 2012, la saga de V/H/S ha dado lugar a cinco secuelas repletas de gore y elementos sobrenaturales: V/H/S/2, V/H/S: Viral, V/H/S/94, V/H/S/99 y V/H/S/85, además de dos spin-offs, Siren y Kids vs. Aliens. Directores destacados como Adam Wingard (Godzilla vs. Kong), Matt Bettinelli-Olpin (Scream VI), Johannes Roberts (Los Extraños), Ti West (MaXXXine), David Bruckner (Hellraiser) y Gareth Evans (The Raid) han contribuido a la franquicia.

Al igual que con V/H/S/85, esta nueva entrega de seis relatos espeluznantes se estrenará en exclusiva por Shudder el 4 de octubre. Aún no se ha confirmado su distribución en Latinoamérica.