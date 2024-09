El polémico posteo de Arturo Vidal apuntando contra Armani y el “Huevo” Acuña

El chileno redobló la apuesta a pesar de la derrota de Colo-Colo ante River en Copa Libertadores y volvió a pegarles a los campeones del mundo.

La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Colo-Colo no solo dejó emociones dentro del campo de juego, sino también una serie de polémicas protagonizadas por Arturo Vidal.

El mediocampista chileno, quien vivió los 180 minutos de la eliminatoria al límite, continuó con sus provocaciones después de la derrota de su equipo por 1-0, esta vez a través de sus redes sociales.

Vidal, conocido por su intensidad tanto dentro como fuera de la cancha, tuvo varios cruces con jugadores de River, especialmente con Marcos Acuña. Incluso, durante los festejos, fue apuntado por futbolistas como Germán Pezzella. Pero lejos de calmar los ánimos tras la eliminación, el "Rey" lanzó duras críticas a través de su cuenta de Instagram.

En un video que publicó después del partido, Vidal mostró imágenes del encuentro acompañado de la canción "Nadie sabe" de Bad Bunny. El posteo incluyó dardos directos a Franco Armani y Marcos Acuña, con quienes mantuvo enfrentamientos durante la serie.

En uno de los momentos del video, al aparecer la imagen de Armani, la letra de la canción dice "Dime quién es el mejor", lo que muchos interpretaron como un nuevo intento de menospreciar al arquero millonario, a quien Vidal había acusado de hacer tiempo durante el partido. Cabe destacar que en declaraciones previas, el chileno había asegurado que tenía más títulos que todo el plantel de River, aunque Armani lo supera ampliamente en ese rubro.

En otro pasaje, se muestra un cruce con Acuña, y aunque la letra de la canción era diferente, el mensaje escrito por Vidal decía: "Es verdad, no soy Acuña ni Aránguiz. Yo soy la estrella más grande en el mundo entero", en clara referencia a su figura en el fútbol chileno.

Gareca, en la mira de Vidal

Además de las críticas a los jugadores de River y a la Universidad de Chile, Vidal también dirigió sus comentarios hacia Ricardo Gareca, actual técnico de la Selección de Chile. El mediocampista dejó en claro su disconformidad con el "Tigre", quien no lo ha tenido en cuenta en las últimas convocatorias. En su posteo, Vidal escribió: "Gareca, no me llames, estoy devolviendo al Cacique a la gloria", insinuando que su foco está puesto en su equipo actual, Colo-Colo.

De esta manera, Arturo Vidal suma un nuevo capítulo a su controvertida carrera, manteniendo el fuego encendido en una serie que dejó mucho más que fútbol sobre la cancha.