Envejecer con dignidad: un desafío pendiente en la Argentina

El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad. Las mujeres mayores enfrentan los mayores desafíos.

Por Carolina Garber, en diario Ámbito

El 1 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha que nos invita a reflexionar sobre cómo cuidamos y respetamos a quienes han llegado a la vejez. En 2024, Naciones Unidas pone el foco en: “Envejecer con dignidad: fortalecer los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores”.



Este tema cobra especial relevancia en Argentina, donde el envejecimiento poblacional avanza rápidamente, pero las políticas públicas parecen ir en contramarcha, amenazando los derechos sociales y económicos de quienes más lo necesitan. En este escenario, las mujeres mayores enfrentan los mayores desafíos.

Una vejez con perspectiva de género

Las mujeres llegan a la vejez con desventajas estructurales acumuladas a lo largo de toda su vida. Una de las más graves es la persistente brecha de género en el acceso a recursos económicos, lo que les dificulta jubilarse y, cuando lo hacen, perciben ingresos notablemente inferiores a los de sus pares hombres. Esta realidad es consecuencia de múltiples factores: interrupciones laborales debido a la maternidad y el cuidado de familiares, roles de género arraigados que limitan su participación plena en el mercado laboral, y la perpetuación de la brecha salarial.

Este ciclo de desigualdad es un círculo vicioso. Las mujeres que dedicaron años al cuidado de otros, muchas veces sin remuneración ni reconocimiento, llegan a su propia vejez en condiciones de vulnerabilidad, necesitando ahora cuidados sin los recursos para acceder a ellos. Desde Grow - género y trabajo, nuestro compromiso es visibilizar y modificar estas desigualdades de género que comienzan al principio de la vida y se extienden hasta la vejez.

La importancia de las políticas

En años recientes, algunas políticas buscaron mitigar estas brechas. Por ejemplo, la moratoria jubilatoria ha permitido que miles de mujeres sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación, reconociendo así el valor del trabajo de cuidados. Además, se impulsó un proyecto de ley para la Creación de un Sistema Nacional Integral y Federal de Cuidados, un esfuerzo articulado entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, en el que como organización participamos activamente. Estas iniciativas son pasos importantes hacia una vejez más digna para las mujeres.

Sin embargo, en la actualidad, vemos con preocupación cómo estas medidas están en riesgo. No solo se cuestiona la continuidad de la moratoria previsional, sino su legitimidad misma. La reducción en la cobertura de medicamentos y la exclusión del debate sobre un Sistema Nacional de Cuidados de la agenda pública agravan esta situación. Estos retrocesos no solo afectan a las personas mayores que necesitan cuidados, sino que también perpetúan la sobrecarga sobre las mujeres, quienes siguen siendo las principales responsables de este trabajo no remunerado.

Si Argentina no ajusta sus políticas a una mirada inclusiva y transversal sobre los cuidados, las personas mayores, especialmente las mujeres, continuarán viviendo en condiciones de desigualdad, sin los recursos necesarios para una vejez digna. En un país que enfrenta un envejecimiento acelerado, la falta de respuestas estructurales no solo es un desafío inmediato, sino una deuda social que crece con el tiempo. Desde Grow - género y trabajo creemos que es urgente retomar el debate y avanzar hacia un sistema que reconozca y apoye a quienes más lo necesitan, asegurando así que todas las personas puedan envejecer con dignidad.