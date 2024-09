Gallardo recupera a dos jugadores para las semifinales de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro

Ya con fecha confirmada para los duelos en Brasil y Argentina, el DT de River tendrá ojo en dos mediocampistas del plantel que vienen de superar fuertes lesiones.

Tras la confirmación de los cruces de semifinales de la Copa Libertadores, River Plate recibió una noticia esperada: Marcelo Gallardo podrá contar con dos jugadores clave para la serie contra Atlético Mineiro. Rodrigo Aliendro y Gonzalo "Pity" Martínez estarán disponibles, lo que entusiasma a los hinchas y al cuerpo técnico de cara a este importante desafío.

Te recomendamos: El emotivo video de River con mensaje de Gallardo para celebrar el Día del Hincha: "Siempre estaremos"

El regreso de Martínez, en particular, genera gran expectativa entre los fanáticos millonarios. No solo por su calidad futbolística, sino también por el reencuentro con el "Muñeco" en el banco de suplentes. Ambos quedaron en la historia del club por su desempeño en la Copa Libertadores 2018, especialmente en las semifinales ante Gremio y la final ante Boca Juniors, en las que el ex Huracán anotó goles decisivos.

El "Pity" había sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior en enero de este año, durante la pretemporada, y desde entonces se ha enfocado en su recuperación. En septiembre, se lo vio en acción durante una práctica abierta, aunque su retorno oficial fue postergado para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Si bien se especuló con su vuelta frente a Colo-Colo o Boca, Gallardo prefirió no arriesgarlo.

Te recomendamos: Día y horario confirmados para la serie entre River y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores

Por su parte, Rodrigo Aliendro también estará disponible tras recuperarse de una lesión en su hombro, sufrida en agosto durante el empate ante Newell's. El mediocampista se dislocó el hombro izquierdo al caer tras una jugada desafortunada, pero afortunadamente no requirió cirugía y su recuperación ha sido rápida.

Con estos dos refuerzos de peso, Gallardo contará con más opciones de cara a la serie contra los brasileños y la recta final de la Liga Profesional. Los hinchas sueñan con una nueva final de Copa Libertadores, que podría disputarse en casa, en el Monumental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Qué partidos tienen por delante Aliendro y Pity Martínez

29 de septiembre: River vs, Talleres (fecha 16 de la Liga Profesional)

6 de octubre: Platense vs. River (fecha 17 de la Liga Profesional)

Fin de semana del 19/20 de octubre: River vs. Vélez (fecha 18 de la Liga Profesional)

22 de octubre: ida de las semifinales de la Copa Libertadores vs. Atlético Mineiro

Fin de semana del 26/27 de octubre: Defensa y Justicia vs. River (fecha 19 de la Liga Profesional)

29 de octubre: revancha de las semifinales de la Copa Libertadores vs. Atlético Mineiro