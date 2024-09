El descargo de Fátima Florez después de que la acusaran de deberle una fortuna a sus bailarines y a un teatro

La actriz e imitadora desmintió categóricamente la primicia. “No es cierto. Ya les dejé un mensajito recién a las chicas (las panelistas del programa de Ángel de Brito)".

El productor de LAM (América) Pepe Ochoa contó en la noche del viernes que Fátima Florez fue acusada de deberle una fortuna en dólares a los bailarines del elenco de su show. También adeudaría 20 mil dólares al teatro donde se presentó en Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que habrían decidido retenerle parte de su vestuario como seguro.

Después esas declaraciones, TN Show se contactó con la actriz e imitadora, quien desmintió categóricamente la primicia. “No es cierto. Ya les dejé un mensajito recién a las chicas (las panelistas del programa de Ángel de Brito). No salí al aire porque estaba justo en medio de un ensayo y no podía, pero les expliqué en un texto que eso no es cierto”, aseguró la humorista.

Respecto a su presente en el país norteamericano, señaló: “Ahora estoy en Las Vegas. La semana pasada estuve en Los Ángeles. El lunes me entregan un premio por ser una de las artistas hispanas más conocidas. Eso sería bueno que salga como notas, no mentiras”.

“No es fácil trascender fronteras, bancarse, remarla. Estaría bueno que esa sea la nota: lo que remamos, lo que uno hace a pulmón y los logros. Ayer me hizo una nota espectacular Univisión, para El gordo y la flaca, que no se la hacen a cualquiera. Vinieron especialmente a cubrir mis shows”, indicó la exnovia de Javier Milei.

Y concluyó: “¿Cómo le voy a deber plata alguien, cuando yo soy la artista contratada? Estamos todos en la misma situación. La gente encargada de pagar es la producción, no soy yo”.