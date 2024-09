Una curiosa iniciativa para invitados solteros en bodas se volvió viral

Una creadora de contenido presentó una original propuesta que incluye un formulario para solteros. Su video ya lleva acumulado más de 140,000 vistas en TikTok.

La actriz venezolana Emiliana Carvallo fue invitada a un casamiento y mostró en sus redes la inusual propuesta para sumarse a un “catálogo de solteros” conformado por los futuros asistentes que se encuentren sin pareja. El video rápidamente se viralizó y ya acumula más de 140 mil reproducciones y 9.500 me gusta en TikTok.

“Yo nunca había visto algo así y quiero que me digan qué harían ustedes al respecto”, comienza en su relato @emilianacarvallo, y sigue: “Me invitaron a un matrimonio y me llegó un formulario. Primero me piden que ponga mi licor favorito. Pero lo que más me mata es esto: tengo que decir si estoy soltera o no, dar mi usuario de Instagram porque va a haber un catálogo de solteros y, además, subir una foto y una breve descripción mía. ¿Qué hago? No sé si llenarlo o no, en verdad me da vergüenza”.

La idea de que haya un “catálogo de solteros” en la boda hizo estallar a Emiliana de la risa. Según cuenta, no tiene idea de cómo va a funcionar, pero sí se imagina lo raro que sería ver a los invitados hojeando fotos y perfiles de los solteros, como si estuvieran en una app de citas. “Vamos a llegar a la boda y va a estar el catálogo con las fotos, y tú vas a pillarte a la gente como: ‘Ah, este es el soltero que vive en Nueva York, trabaja en finanzas, me interesa’ o ‘Este es el surfista que vive en Hawái’”, manifestó asombrada.

A pesar de la sorpresa, Emiliana admitió que la idea le parece original, aunque sigue dudando sobre si debería tomárselo en serio. “¿Qué hago? ¿Me pongo las mejores fotos y me vendo? ¿O pongo cualquier cosa, tipo ‘actriz y comunicadora social venezolana’ y listo?”, se cuestionó en el video.