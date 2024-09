Catherine Fulop deschavó a Paulo Dybala: "Fue tan hermoso lo que él dijo"

La modelo expresó que Dybala lanzó un discurso contundente ante sus más íntimos, que escuchaban con muchísima emoción.

Hace tres meses, Oriana Sabatini y Paulo Dybala tuvieron una boda soñada en Exaltación de la Cruz, con una fiesta que fue inolvidable tanto para sus protagonistas como para las personas cercanas. Catherine Fulop recordó parte de ese mágico momento y habló en televisión sobre lo que vivieron su hija y su yerno.

En diálogo con Noche al Dente (América), la actriz deschavó lo que el delantero expresó en la intimidad de la fiesta en el momento de dar los votos matrimoniales. La frase generó la emoción de todos, pero sobre todo de Ova Sabatini, al que no es fácil conmover, según Fulop.

“Todo lo que ellos se dijeron, cuando hacen los votos; fue tan hermoso lo que él dijo, porque capaz de esperárselo de Ori, porque Ori es un ser muy sensible, que escribe muy bello, es artista. Pero él, que es futbolista, que uno decía, ‘uy, pobre, va a quedar a lo mejor medio pagando’. ¡No mi amor!”, comentó Fulop.

La modelo expresó que Dybala lanzó un discurso contundente ante sus más íntimos, que escuchaban con muchísima emoción. “Mi marido lloraba”, repasó Catherine. Inmediatamente, la mediática venezolana duda de seguir avanzando en su propio relato, pero igualmente continúa.

“No sé si contar esta infidencia...lo cuento, lo cuento. Él le dice, ‘mi papá va a estar muy orgulloso de mí desde el cielo, pero no por mis logros futbolísticos, sino por la mujer que escogí para que me acompañe en mi vida’”, expuso. “No, me mataste”, devolvió Fer Dente. “Ova cayó redondo”, cerró Fulop.