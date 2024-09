David Corenswet habló de su brutal transformación física para interpretar a Superman

El actor se ha puesto a las órdenes de James Gunn para dar vida a un Hombre de acero y tuvo que seguir una estricta rutina física.

Hablar de cine de superhéroes implica hacerlo, en muchas ocasiones, de transformaciones físicas espectaculares. Y es que no es nada sencillo que un ser humano corriente adopte la apariencia de los grandes iconos del mundo de la viñeta.

David Corwenswet, que dará vida a Kal-El en la "Superman" de James Gunn, ha confesado en el podcast Manly Things (Sort Of) que, cuando arrancó el rodaje de la primera película del nuevo DC Universe, no entraba en la ropa.

"No pesaba 108 kilos cuando comenzamos a rodar. Alcancé los 108 en mi máximo. No me cabía ni un pantalón", reveló el actor.

Corenswet, que se percató de que su talle había aumentado hasta la 2XL al ponerse una remera durante una lectura de guión —cuando alcanzó su peso máximo—, comentó lo difícil que fue mantener su peso máximo durante la filmación, en parte por que su cuerpo no se había ajustado a todo el peso extra que había ganado en masa muscular.

Contó: "Ese fue mi pico de volumen. Luego fui perdiendo peso lentamente antes de comenzar el rodaje. Empecé a filmar con unos 103, 104 kilos... Sabía que quería aprovechar esta oportunidad para ver cómo se sentía ganar todo el peso que pudiera".

En mayo, Paolo Mascitti, el entrenador personal del elenco de "Superman", compartió una foto de la estrella principal de la película en una publicación de Instagram que, además de los biceps gigantescos del bueno de David, incluia el siguiente texto: "David Corenswet ha trabajado increíblemente duro; no puedo esperar a compartir más sobre el entrenamiento que hicimos para prepararlo para interpretar a este personaje icónico".