Champions League: con nueve partidos, se pone en marcha la segunda fecha

El duelo entre Arsenal y PSG se roba las miradas en una jornada en donde también jugarán Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Milan y Manchester City.

Este martes arranca la segunda fecha del nuevo formato de la UEFA Champions League, en una jornada cargada de acción. Los primeros partidos del día se jugarán a las 13:45 (hora de Argentina), cuando el Brest de Francia se enfrente al Salzburgo de Austria, equipo que cuenta con la presencia del argentino Nicolás Capaldo. En simultáneo, el Stuttgart de Alemania se medirá con el Sparta Braga de República Checa.

La actividad continuará a las 16:00, con varios encuentros destacados. Uno de los platos fuertes será el choque entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain en Londres, mientras que el Barcelona recibirá en el Camp Nou al Young Boys de Suiza. Además, el Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios, campeón de la última Bundesliga, se enfrentará al Milan, y el último finalista, el Borussia Dortmund, recibirá al Celtic de Escocia en el Signal Iduna Park.

Otros partidos relevantes incluyen el duelo entre el Inter de Lautaro Martínez y el Estrella Roja en San Siro, y la visita del Manchester City, uno de los grandes candidatos al título, al Bratislava. Por su parte, el PSV, que cuenta con el arquero argentino Wálter Benítez, recibirá al Sporting Lisboa en un choque entre dos equipos con un arranque de temporada perfecto en sus respectivas ligas.

La jornada continuará el miércoles con otros nueve partidos. Entre los más destacados están el enfrentamiento del Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez ante el Bayern Múnich, y la visita del actual campeón, el Real Madrid, al Lille de Francia.

La emoción de la Champions League sigue a todo ritmo, con equipos y jugadores de primer nivel luchando por avanzar en la competición más prestigiosa de Europa.

Programación

Martes:

13:45 - Salzburgo vs. Brest

13:45 - Stuttgart vs. Sparta Praga

16:00 - Arsenal vs. PSG

16:00 - Barcelona vs. Young Boys

16:00 - Bayer Leverkusen vs. Milan

16:00 - Borussia Dortmund vs. Celtic

16:00 - Inter vs. Estrella Roja

16:00 - PSV vs. Sporting Lisboa

16:00 - Bratislava vs. Manchester City

Miércoles:

13:45 - Girona vs. Feyenoord

13:45 - Shakhtar vs. Atalanta

16:00 - Aston Villa vs. Bayern Múnich

16:00 - Benfica vs. Atlético Madrid

16:00 - Dinamo Zagreb vs. Mónaco

16:00 - Lille vs. Real Madrid

16:00 - Liverpool vs. Bologna

16:00 - Leipzig vs. Juventus

16:00 - Sturm Graz vs. Brujas