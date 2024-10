Britney Spears contó que sufrió graves quemaduras por un incendio en su casa

La cantante reveló algunas cosas que le pasaron en el último tiempo y que no trascendieron a la prensa.

A pesar de que suele estar acorralada por los paparazzis, Britney Spears trata de mantener algunas situaciones en su intimidad. Sin embargo, en las últimas horas, decidió hablar sobre el accidente que sufrió seis meses atrás.

“Estaba en mi habitación, prendí un fuego y de repente explotó en mi cara. Lo hice antes, pero le pedí a mi seguridad que lo prenda para mí porque me daba miedo”, explicó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Explotó en mi cara y me quemó las pestañas, las cejas y parte del cabello”, continuó y mostró cómo parte de su pelo está creciendo luego de haberse quemado en el accidente.

Britney Spears

“La persona con la que estaba no se despertaba y yo pensé que iba a tener que ir a la sala de emergencia porque mi cara estaba ardiendo”, reveló y también agregó que temía haber sufrido “quemaduras de tercer o segundo grado”.

Afortunadamente, más allá del susto, no le habrían quedado secuelas. “Duró como seis o siete horas y el dolor no se iba. Finalmente tomé tres pastillas y me pude dormir. Fue muy grave”, describió. Y concluyó: “Puede pasar”.