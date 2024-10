Nicolas Cage compró una casa en la playa de Malibú por 10,5 millones de dólares

El actor vive en Las Vegas, pero ahora también tendrá una mansión con una playa exclusiva.

Nicolas Cage ha estado vinculado a Ciudad del Pecado durante décadas, como protagonista de las películas Honeymoon for Three (1992) y Leaving Las Vegas (1995). Su residencia principal está en Nevada, pero desde el mes pasado también tiene acceso a una de las playas solitarias de California. “Sí, Nicolas Cage compró nuestra casa en Malibú”, dice Lenard Liberman, cofundador de Liberman Broadcasting, en un mensaje de texto al New York Times.

La casa de cuatro pisos fue comprada por US$10,5 millones el mes pasado, según la escritura que registra la venta y la confirmación de Liberman. Uno de los representantes de Cage, Mike Nilon de Stride Management, no respondió a correos electrónicos ni llamadas telefónicas en busca de comentarios. Otros representantes tampoco hicieron comentarios sobre la compra.

La venta de la propiedad se cerró el pasado 23 de agosto, el mismo día en que “Longlegs” estuvo disponible para transmisión en Prime Video, Apple TV y otras plataformas en Estados Unidos. La película de terror sigue la ola de crímenes de un asesino, interpretado por Cage, que deja notas crípticas firmadas “Longlegs”. Se estrenó en julio y rápidamente superó el umbral de los 100 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película independiente más taquillera de 2024 hasta el momento, así como en la película de terror independiente más taquillera de los últimos 10 años, según Variety.

Unas semanas más tarde, Cage compró su nueva casa, que había pertenecido a la misma familia desde la década de 1990. “Mis padres iban los fines de semana y era el ‘lugar feliz’ de mi padre”, explica Liberman, de 62 años, que contó que su padre la construía en la década de 1990. “Mi padre murió y mi madre no podía ir a la casa. Muchos recuerdos”, agrega.

Liberman y su padre, José Liberman, fundaron Liberman Broadcasting en 1987. Más tarde, pasó a llamarse LBI Media y operó como una empresa de noticias y transmisiones en español. Luego de salir de la quiebra, la empresa se convirtió en Estrella Media en 2020. Liberman dejó la emisora que ayudó a fundar, pero ahora le toca el turno a TeleOnce, una estación de televisión en Puerto Rico.

Paredes de cristal con vistas al mar

Ubicada a lo largo de una calle cerrada en Malibú, California, se accede a la casa a través de un patio privado, que conduce a un garaje al nivel de la calle, equipado con ascensor. El primer piso cuenta con paredes de vidrio que van desde el piso y llegan al final de los techos altos y muestran una vista a las olas rompientes.

En el segundo piso, cocina del chef. En la tercera, cuatro dormitorios, el principal orientada al Océano Pacífico, según la descripción de la casa en el Servicio de Listado Múltiple, el MLS, sitio web utilizado para anunciar casas en venta.

La propiedad tiene acceso a una playa apartada, “lo cual, según me han dicho, le gustó”, dice Liberman sobre Cage. También cuenta con una terraza en el techo, algo inusual en Malibú, una zona con estrictas normas de construcción.

“Tenemos limitaciones de altura en Malibú, por lo que, a menos que estén protegidos, es difícil conseguir una terraza al aire libre”, dice Chris Cortazzo, un agente de bienes raíces de Compass que ha representado a otras celebridades en sus búsquedas de viviendas, pero que no participó en la transacción de Cage.

La compra estuvo justa por debajo del precio de venta de US$10,75 millones, según la MLS. La escritura, registrada el 23 de agosto, enumeraba a la vendedora como la madre de Liberman, Esther Liberman, fideicomisaria de Liberman Trust, y al comprador como Kundry Trust.

Según los registros electorales, la residencia principal de Cage se encuentra en Nevada, donde filmó varios de sus largometrajes más conocidos, entre ellos Leaving Las Vegas, que ganó un Oscar. La propiedad de Las Vegas está registrada bajo el nombre de Kundry Trust.

La calle de Malibú donde se ubica la nueva casa de Cage es popular entre las celebridades porque tiene acceso restringido, dice Irene Dazzan-Palmer, agente de The Agency, que representó a la familia Liberman en la venta, junto a su hija Sandro Dazzan.

Además, la casa de playa incluye un lote baldío al costado, creando una zona de amortiguamiento natural en una parte de Malibú donde las casas a menudo se ubican una al lado de la otra.

“Es como estar en una esquina sin vecinos, así que si eres una celebridad, eso es una gran ventaja”, afirma Dazzan-Palmer, quien se negó a discutir los detalles de la transacción, incluida la identidad del comprador.