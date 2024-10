Detienen a un ingeniero por el abuso sexual de dos hermanas

Los ultrajes habrían ocurrido hace más de 20 años. Enfrenta imputaciones de abuso sexual simple y con acceso carnal.

Un ingeniero santiagueño fue detenido acusado de abusar sexualmente de dos hermanas, una de ellas abogada. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido hace más de dos décadas.

La investigación la lleva adelante el equipo de la fiscal Yésica Lucas, coordinadora de Unidad de Abuso, y Florencia Torres Cianferoni, en contra de un ingeniero sobre quien pesan cargos por "presunto abuso sexual con acceso carnal" y "abuso sexual simple".

Los abusos denunciados se habrían consumado hace 26 años, en el caso con "acceso carnal", y hace 20 años, en el "abuso sexual simple".

Hace dos meses una de las hermanas, hoy de más de 30 años, reveló su historia. Entre otros aspectos, señaló que todo comenzó a los 9 años. Relató que el acusado era "malo" y que habituaba "hacerme regalos y cosas". "A los 10 años me puse triste, muy triste. Quería aprobar matemáticas para que mis padres estuvieran contentos, pero yo sabía que iba a tener que hacer y dejarme hacer esas cosas que me atormentan", relató.

Agregó que a los 12 años hasta se acostumbró "a que el monstruo venga cuando no estaban mis padres, también tuve que adaptarme a que el monstruo venga aun cuando ellos estaban". Llegaron los 13 y con él muchos problemas en la escuela. En su escrito, la letrada aludió a palabras como "flagelación", "pesadilla", "culpa"," miedo de defenderme" y hasta cierta "resignación".

Ahondó: "El monstruo me decía que me amaba; me defendía, me ayudaba y me regalaba cosas. Empecé a pensar que quizás el monstruo estaba enamorado de mí, y que era la persona que más me amaba en el mundo. El monstruo me hablaba mal de mis padres…"

Llegó el 2024 y dos meses atrás, la mujer acudió a la Fiscalía y refrendó la denuncia. De inmediato, la Fiscalía cumplió con el protocolo: contención, psicólogos y un profundo análisis que en la víspera decantó en un pedido de detención y allanamiento, refrendado por el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón.

A media mañana, personal de la División Trata de Personas concretó dos allanamientos. Primero, en el casco céntrico y luego en la zona sur, donde el ingeniero quedó detenido.

La fiscal Érika Leguizamón, y Florencia Torres Cianferoni tomarán hoy al ingeniero la declaración de imputado. Representado por el abogado, Guillermo Ruiz Alvelda es casi seguro que el imputado se abstendrá de declarar, pero dejaría abierta una probable ampliación de indagatoria.

Ruiz Alvelda tomó el timón de la defensa en el proceso ni bien fue denunciado. El profesional ya fue apresado y ahora enfrentará el caso desde un centro de detención.