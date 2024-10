Así lo analizó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Este martes, en su columna de análisis que se emite por Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados diseccionó algunos temas de la actualidad política y económica del país.

En primer término, comparó la situación actual con los preocupantes datos de pobreza que la semana anterior dio el INDEC. "Del 2001 al 2003 creció la desocupación de forma brutal. En este caso, tocó el salario. Y los salarios solo se pueden recuperar si la inflación es del 2% mensual, porque entonces un aumento del 10% te permite recuperar algunos puntos. Sin la baja de la inflación, sería imposible".

Adelantó que las consultoras adelantan una inflación del 3,5% para este mes pero desde el Gobierno Nacional apuntan al 2,7% este mes de octubre. Al margen del déficit cero, el tema de la inflación es clave. Baja un poco el gas y sube la luz, bajan un poco los combustibles, aunque es nada, pero para Argentina es casi un milagro".

Al referirse a la problemática de las universidades, señaló que "el padrón no está inflado, no hay gente de más, pero no se depuró. Hay gente que se recibió hace 15 años y figura como estudiante o que dejó la universidad hace 10 años y todavía figura. Ahí está la clave".

Finalmente, destacó que el dólar "se pinchó durante en septiembre" y que "la brecha está muy baja" al tiempo que indicó que el hecho de que China haya pasado a ser "un socio interesante" responde a una "deuda que tenemos con ellos, y que la patearon para dentro de dos años".