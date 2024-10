El vicerrector de la UBA defendió que los gremios se sumen a la marcha universitaria

Emiliano Yacobitti dijo que los reclamos de las casas de altos estudios y los derechos de los trabajadores “van de la mano”.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, defendió que los gremios se sumen a la marcha universitaria y chicaneó al Gobierno por el acto que encabezó el presidente Javier Milei en Parque Lezama.

Yacobitti dijo en declaraciones a Radio Con Vos, sobre la movilización del miércoles en defensa de la ley de Financiamiento Universitario, que Milei anunció que vetará: "Los sindicatos apoyan, ¿y cómo no lo van a apoyar? Si ahí es donde se forman sus trabajadores. Por supuesto que tienen que apoyar. Históricamente en la Argentina las luchas por la universidad pública y por los derechos de los trabajadores estuvieron de la mano".

El vicerrector de la UBA además chicaneó al Gobierno, tras el acto que encabezó Milei, de lanzamiento de La Libertad Avanza como partido nacional, con un fuerte contenido electoral: "Después de la foto de Parque Lezama, es difícil que alguien pueda cuestionar alguna foto de la marcha el miércoles. No sé cómo se va a movilizar la gente, porque ojalá, y la convocatoria es el que quiere marchar, marcha desde su universidad, el que puede, si no se traslada, y la convocatoria es abierta a la sociedad".

Yacobitti además salió al cruce de los cuestionamientos de Milei y del diputado del oficialismo, José Luis Espert, a sus acusaciones al Gobierno, luego de plantear que el 60% de los profesores de las casas de altos estudios están por debajo de la línea de la pobreza.

Espert planteó en su cuenta de X: "Es falso y una vergüenza. Los docentes tiempo completo cobran cerca de $2M (mes). Los no docentes con antigüedad andan cerca de $1M. Todos muy arriba de una CBT (Canasta Básica Total) de $300.000 (adulto equivalente). Pobreza 0. Los que cobran menos son los docentes tiempo parcial, algunos no docentes y $0 los ad honorem (escándalo). Muestren los datos". Milei citó el mensaje del diputado y agregó: "Desenmascarando mentirosos".

El vicerrector de la UBA planteó: "Lo que no dice Espert es que son la gran minoría de los docentes los que tienen una dedicación exclusiva. En la ciudad de Buenos Aires, la canasta básica son $900.000. Un profesor con dedicación exclusiva, que tiene que trabajar todos los días, los cinco días de la semana, ocho horas, cobra $864.000 de recibo en la mano, si no tiene antigüedad. No hay mucho secreto en esto, es un recibo de sueldo".