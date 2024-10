Apelan la resolución judicial que le permitió a Sofía Clerici blanquear casi US$569 mil

La Unidad de Información Financiera cuestionó que la modelo no aportó elementos que prueben de dónde obtuvo el dinero. Reclama que debe esclarecerse si las actividades de acompañante de viajes ocurrieron y cuál fue el modo de pago.

La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que le permitió a Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales.



* HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La modelo había reclamado a la Justicia que le devolviera los casi US$600 mil que tiene incautados por la causa que la investiga por enriquecimiento ilícito y argumentó que requiere los fondos para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales.

Tras ello, elevó el pedido al Juzgado Federal de Lomas de Zamora y en el escrito argumentó que el blanqueamiento ofrecido por el gobierno de Javier Milei tiene fecha de vencimiento, y por tal motivo necesitaba una autorización especial.

Es por eso que hace apenas unos días, el juez Ernesto Kreplak la autorizó a que pudiera transferir los US$569.911 a la cuenta destinada al blanqueo de capitales, pero inmovilizando la totalidad del dinero hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Sin embargo, en las últimas horas el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, apeló esta resolución. Si bien la modelo explicó que el dinero lo adquirió como su actividad de acompañante de viajes, desde la Unidad Financiera sostienen que no aportó los elementos probatorios que confirmen estos dichos.

La estrategia de la expareja de Martín Insaurralde es plantear que como su trabajo no está regulado, el dinero que ganó no está justificado. De esta manera, exigió que le liberen los fondos para entrar al blanqueo de capitales, donde no se consulta el origen de los mismos.

El pedido de Clérici fue rechazado tanto por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, que investigan la causa, como por la querella. Ambas partes pidieron que se rechace la solicitud, pero la decisión quedó en manos del juez Kreplak.

La presentación del Director de Litigios Penales de UIF, Mariano Abel Ezeyza, señala que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en realidad. Asimismo, reclama que de mínima debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios.

Ahora, la resolución del planteo queda a disposición de la Sala III Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si convalidan o no la decisión adoptada por el juez Kreplak.