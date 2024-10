¿Joaquin Phoenix y Rooney Mara se casaron en secreto?

A pesar de que suelen ser muy cautos al hablar públicamente sobre su intimidad, el protagonista de Guasón cometió una “infidencia” en medio de una entrevista y las redes se llenaron de especulaciones.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara suelen guardar los detalles de su intimidad bajo siete llaves, pero esta semana, una palabra alcanzó para hacer tambalear uno de los mayores misterios que los tienen como protagonistas. Es que, en medio de la incesante ronda de entrevistas que el actor viene brindando a propósito del estreno de Guasón 2: Folie à Deux se refirió a su pareja de una manera que no pasó desapercibida.

El hecho ocurrió este domingo, cuando Phoenix participó como invitado del podcast Talk Easy with Sam Fragoso. Allí, mientras recordaba cómo había preparado su discurso para la ceremonia de entrega de los premios Oscar de 2020, el actor reveló: “Se me ocurrió mientras charlaba con mi madre y mi esposa”. Y para que no quedaran dudas de que se refería a la madre de sus hijos, más adelante en la charla indicó. “Y Rooney me dijo: ‘¡Eso es lo que deberías decir!’”.

Por supuesto que sus dichos dispararon una catarata imparable de mensajes y especulaciones en las redes sociales. Para muchos, se trató sin dudas de la confirmación de que en algún momento habían formalizado su relación en secreto. Para otros, llamó a la actriz “esposa” como una simple formalidad.

Debido al revuelo que se armó en las redes, varios medios de comunicación estadounidenses se comunicaron con los representantes de la pareja de actores para consultarles sobre su estado civil, pero, como era de esperarse, no obtuvieron respuestas.

Rooney Mara y Joaquin Phoenix

La historia de amor entre ellos comenzó de manera extraña. “Ella me desprecia”, fue lo primero que pensó Phoenix cuando conoció a Rooney Mara, en el set de la película Her. En ese momento, la actriz acababa de separarse del director Charlie McDowell, luego de tres años de relación. Phoenix, a su vez, venía de una relación con la DJ Allie Teilz de 19 años. Pero su romance no comenzó hasta 2016, cuando volvieron a coincidir en el rodaje de María Magdalena.

Fue en ese momento cuando se enamoraron “locamente”, según contaron en más de una oportunidad. De todos modos, decidieron mantener la relación en secreto. Quizá así hubiesen seguido por un buen tiempo, pero debieron “blanquear” su situación tras haber sido descubiertos por los paparazzi en el balcón de un hotel en Matera (Italia), fumando un cigarrillo.

Sin embargo, recién durante el Festival de Cannes, el 28 de mayo de 2017, hicieron la primera aparición en público como pareja. En la sala Lumière, justo después de recibir el premio a la mejor actuación masculina por A Beautiful Day, Phoenix la abrazó con ternura a su colega, cuando salió del escenario. Más tarde, en septiembre de 2017, le contó a The New York Times que Rooney Mara se había instalado en su casa de Hollywood Hills.

Ambos comparten el mismo estilo de vida. Ninguno de los dos disfruta de los grandes eventos de Hollywood y prefieren permanecer en su propia burbuja. Además, los dos son veganos, adoran ver documentales juntos y reciben exclusivas clases de karate en su casa. Con Kate Mara llegó la paz a la vida del actor, que dejó de lado su adicción al alcohol. “Amo mi jodida vida”, confesó hace un tiempo en una entrevista en la que dejó entrever que su nuevo presente lo ayudó a aliviar el dolor que le provocó la prematura muerte de su hermano River, quien murió de una sobredosis en 1993 con tan solo 23 años.

En septiembre de 2020, trascendió que Phoenix y Mara se habían convertido en padres. La noticia la anunció el director Victor Kossakovsky en el Festival de Cine de Zúrich después de la proyección de la película Gunda, de la que Phoenix es productor ejecutivo. “Por cierto, acaba de tener un bebé... Un hermoso hijo llamado River, en homenaje a su hermano”. En febrero de este año, Mara reveló que estaban esperando su segundo hijo, cuando mostró su creciente embarazo en el 74º Festival Internacional de Cine Berlinale en Berlín, Alemania.