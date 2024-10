Así lo consideró en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Este miércoles, el licenciado Osvaldo Granados destacó durante su análisis diario para Radio Panorama la necesidad del gobierno nacional de realizar auditorias. "El gobierno tiene que auditar, pero todo, es la palabra maldita. Cada vez que se audita te encontrás con empresas que gastan 42 mil millones de pesos al año en cargos que no se saben qué hacen ni para qué están. Todo eso lo teníamos que mantener nosotros" dijo, y recordó el cierre de una de las empresas ferroviarias de Trenes Argentinos que se llevó a cabo ayer.

"Lo más importante en este momento es que hace dos meses que no hablamos del dólar. Había tocado $1600 y ahora está en $1287, es decir que perdió. Es cierto que cuando arranca, da revancha, pero no está en la tapa de los diarios ni en los canales de televisión", destacó el especialista.

Granados informó que el Gobierno Nacional "está negociando un crédito con cinco bancos, a través de un Repo que es una garantía que se da con oro o con bonos. Necesitan los dólares porque acaban de bajar los aranceles de casi 90 productos importados y quieren que esto impacte en los precios. Neumáticos, motos, bicicletas, café molido, energizantes, latas de alimentos, calefactores, cremas, entre otros, todos los que pagaban 35% van a pagar 20%. Si después de bajar estos insumos, no se baja el precio evidentemente nos están robando".

En otro tramo de su análisis puso de relevancia que "el crédito está volviendo de a poco. En Argentina no existe el crédito, es el único lugar del mundo donde no existe. Hay países con habitantes sobre endeudados, como Chile, que el 90% del PBI son créditos mientras nosotros tenemos el 8%. Estados Unidos tiene el 120%".

"No estamos endeudados, pagamos todo cash, todo está por hacerse, pero la gente en Argentina no está acostumbrada a estar endeudada todo el tiempo, no estamos acostumbrados a vivir así. En otros países se vive a crédito", dijo finalmente.