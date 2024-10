Día Internacional de la No Violencia: por qué se conmemora cada 2 de octubre

En homenaje a uno de los personajes históricos que más contribuyó a la paz, se conmemora esta jornada a nivel global.

Cada 2 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día internacional de la no violencia. Esta efeméride surgió por una decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de llevar al planeta un mensaje de paz ante los conflictos y tensiones que se viven en distintas partes. Entre las advertencias de la ONU, la principal es el hecho de que la violencia que más ha crecido en los últimos años es la violencia de género o contra la mujer. Se estima que el 35% de las mujeres que mueren en todo el mundo lo hacen a causa de un acto violento propiciado por su pareja o un miembro de su familia. Y lo peor del dato, es que en 2017 ascendió a 50%. Por qué se conmemora cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia

El decreto que originó la efeméride fue aprobado el 15 de junio de 2007. Desde entonces, cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia. En esta fecha, la ONU realiza actividades que promueven la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo. El 2 de octubre se eligió en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi, el dirigente indio que más se destacó en la búsqueda de la paz. Él definió a la no violencia como la "mayor fuerza a disposición de la humanidad. Más poderosa aún que el arma de destrucción masiva más peligrosa creada por el ingenio del hombre".