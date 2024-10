Ejecutaron a un hombre por haber asesinado a gemelas hace 35 años atrás

García Glenn White, de 61 años, fue ejecutado el martes a la noche en Texas. Fue la quinta ejecución del año en ese estado. Había cometido cinco asesinatos. Sus últimas palabras.

Un hombre condenado por apuñalar y asesinar a gemelas de 16 años hace más de tres décadas fue ejecutado el martes en Texas.

García Glenn White, de 61 años, fue declarado muerto a las 6:56 p.m. después de recibir una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Huntsville.

Fue declarado culpable de los asesinatos de Annette y Bernette Edwards en diciembre de 1989. Los cuerpos de las gemelas y su madre, Bonita Edwards, fueron encontrados en su apartamento de Houston.

El caso de White ha sido uno de los más notorios en la historia reciente de Texas. Las gemelas y su madre, Bonita Edwards, fueron encontradas muertas en su apartamento en Houston en diciembre de 1989. White, un exjugador de fútbol americano universitario que trabajaba como cocinero, fue arrestado seis años después, en 1995, cuando confesó los asesinatos tras ser detenido por la muerte de un tendero, Hai Van Pham, durante un robo.

Las autoridades han vinculado a White con un total de cinco asesinatos. Además de las gemelas y su madre, White también confesó haber matado a Greta Williams en 1989. Según los testimonios presentados en el juicio, White había ido a la casa de las gemelas para consumir crack con su madre. Cuando las chicas salieron de su habitación, el hombre las atacó brutalmente.

El abogado del condenado, Patrick McCann, solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que detenga la ejecución, argumentando que su cliente es intelectualmente discapacitado. La Corte Suprema prohibió en 2002 la ejecución de personas con discapacidades intelectuales, pero dejó a los estados cierta discreción para determinar cómo identificar dichas discapacidades.

Los abogados de White también presentaron pruebas de ADN que advertían de la presencia de otra persona en la escena del crimen y argumentaron que White podría haber estado sufriendo un brote psicótico inducido por el consumo de cocaína durante los asesinatos.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas rechazó las peticiones de White, y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas negó su solicitud de conmutar la pena de muerte por una menor o de concederle un aplazamiento de 30 días.

La oficina del Fiscal General de Texas sostuvo que White no presentó pruebas suficientes para respaldar su afirmación de discapacidad intelectual y que sus otras reclamaciones ya fueron rechazadas por los tribunales.

White se disculpó repetidamente por los asesinatos en sus últimas palabras. “En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por todo el daño que he causado y el dolor que he causado a la familia Edwards”, dijo desde la cámara de la muerte, según una transcripción proporcionada.

“Me arrepiento, me disculpo y rezo para que puedas encontrar paz, consuelo y cierre en tu corazón por el daño que he causado y el dolor que te he causado a ti y a todos los demás a quienes les causé dolor. Solo quiero disculparme. Asumo la responsabilidad”.