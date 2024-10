La increíble confesión de Colapinto sobre su punto débil a la hora de manejar

El piloto argentino de Fórmula 1 sorprendió a todos al responder “soy un desastre”.

Franco Colapinto, la joven promesa argentina en la Fórmula 1, no solo está llamando la atención en las pistas, sino también por sus declaraciones fuera de ellas. Mientras se alista para disputar su cuarto Gran Premio, en esta ocasión en Estados Unidos, salió a la luz una divertida confesión.

"No me gusta manejar en la calle, yo siempre pido que me lleven", reveló Colapinto durante una entrevista el año pasado en el programa Altavoz de la TV Pública. "En Buenos Aires manejo porque tengo que ir de acá para allá, pero en Europa me manejo con Uber", comentó. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando admitió su mayor debilidad al volante: “Soy muy malo estacionando. Un desastre”.

El piloto del equipo Williams incluso confesó que ha recibido algunas multas por dejar mal estacionado su auto, aunque nunca fue remolcado por una grúa. A pesar de su habilidad en los simuladores y en los autos de carrera, Colapinto se siente más cómodo lejos del tráfico urbano: "Yo solo manejo en el simulador y en el auto de carrera", aclaró entre risas.

Colapinto está en plena preparación para el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá el 20 de octubre en el Circuito de las Américas, una pista completamente nueva para él. Con seis carreras más por delante en su debut en la Fórmula 1, el argentino busca continuar sorprendiendo con su rendimiento y asegurar un asiento para la próxima temporada.