La primera reacción del Gobierno a la marcha universitaria: “Se usó para sacar un rédito político”

El Ejecutivo cuestiona la presencia de Cristina Kirchner y Sergio Massa. “Acompañamos la idea de aumentar el financiamiento de las universidades, pero nos tienen que decir de dónde quieren sacar la plata”, indican en la Casa Rosada.

El Gobierno reaccionó a la marcha universitaria que se llevó adelante en el Congreso. “Se usó para sacar un rédito político. La UCR ya habla de un frente de centro”, dijo una fuente del Ejecutivo.

En la manifestación, los estudiantes pidieron que el presidente Javier Milei no vete la Ley de Financiamiento Universitario: “No compromete fiscalmente al Estado”. Se espera que en las próximas horas el decreto que deja sin vigencia la medida se publique en el Boletín Oficial.

Además, el Gobierno cree que hay “una cuestión política” alrededor del área de educación y afirman no estar en contra de los docentes y no docentes: “Acompañamos la idea de aumentar el financiamiento de las universidades, pero nos tienen que decir de dónde quieren sacar la plata”. Otro integrante del Ejecutivo, agregó: “Nuestro problema es con el Congreso, no con las universidades”.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, explicó este martes que no existen los recursos que pide la ley: “Para nosotros tampoco corresponde darlos, hay otros empleados del Estado que no han tenido aumentos como los que pretende el sector universitario”.



La semana pasada, el Ejecutivo le ofreció a los docentes un aumento del 6,8%, pero los sindicatos lo rechazaron. Desde Casa Rosada indicaron que no va a haber otra oferta, pero sí afirmaron que podrían ampliar las partidas en el presupuesto del año que viene.