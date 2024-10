Acusan a Lissa Vera de quedarse con cinco millones de pesos donados a un jardín

La ex Bandana compartió un potente descargo tras ser tildada de estafadora. A su vez, la directora del establecimiento también dio su versión de los hechos.

Lissa Vera quedó involucrada en un gran escándalo y, tras el revuelo, compartió un descargo para defenderse de las acusaciones en su contra.

Fefe Bongiorno llevó la información a LAM y contó: "Me contacta una de las madres de un jardín de Virrey del Pino y estaba indignada porque el 27 de septiembre, Lissa Vera fue con la intención de ayudar a este jardín de infantes a conseguir un motón de recursos que no tenían, ellos puntualmente necesitaban un techo".

"Fue al lugar con un móvil de Cortá por Lozano y cuando le recomiendan que ponga un alias, puso el del hermano en vez de el del jardín. Se donaron cinco millones de pesos durante 20 minutos de esa nota y esa plata no estaría siendo recibida por el jardín", siguió.

"Ella dice que para sus acciones solidarias pone el alias de ella o del hermano porque se maneja así. Y ahora denuncia que está siendo amenazada por el equipo de la producción del programa y por el jardín", detalló el periodista.

Qué pasó con Lissa Vera

Luego pasaron al aire un fragmento de la exintegrante de Bandana en el streaming Laca, donde contó cómo comenzó su vínculo con el lugar: "El año pasado comencé comprometiéndome con un jardín en La Matanza como la madrina. Arranqué sola saqueando mi placard y el de mis nenas, llevando todo lo que tenía.

A su vez, Lissa hizo un descargo para defenderse de las acusaciones en su contra: "Pasé el alias de una cuenta que es de mi hermano, que trabaja conmigo. Hemos trabajado durante todo este año y el año pasado para ayudar a muchas personas con necesidad. Las donaciones que ustedes mandan vienen a mi casa o a mi cuenta. Es una cuenta que administro y la manejo de la manera que a mí me parece la correcta. Es una iniciativa privada, en la cual nadie puede venir a decirme cómo manejarme".

"Yo ayudo a quien veo que lo necesita y le compro las cosas necesarias. Ayudo en muchos lugares y los recursos no alcanzan, muchas veces tuve que poner de mi bolsillo. Tengo que hacer este descargo porque no puedo permitir que ensucien el trabajo que hice con tanto amor, a pulmón y con ayuda de ustedes. Todo lugar en donde a mí me donan y está mi imagen, me hago cargo de esas cosas", siguió.

"Vinieron de la producción de Cortá por Lozano al comedor del jardín donde yo voy. Ahora resulta que mi imagen no era necesaria para ir a ese comedor y que se podría haber recaudado dinero sin mí, lo cual no pasó porque la gente confía en mi persona. Me están queriendo acorralar y amenazar. Me siento amenazada por la producción de Cortá por Lozano y por la directora del jardín", denunció la cantante.

"Ella me pide que le pase el total del dinero, pero yo no la conozco y no sé qué puede llegar a suceder con el dinero. Yo me manejo con mi hermano y es una movida privada. Trabajo de una manera transparente y no la voy a cambiar", sentenció.

Luego, Fernanda Iglesias explicó que el escándalo surgió también porque Lissa Vera se ofreció a comprarle al jardín una cocina y una heladera con lo recaudado, y que el dinero que sobraba se lo iba a quedar ella, cuando al aire del programa de Vero Lozano dijo que la plata era toda para el lugar.

La directora del establecimiento dialogó con LAM, dio su versión de los hechos y sostuvo que el dinero obtenido gracias al móvil del programa no les llegó.