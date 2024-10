Nati Jota opinó sobre la marcha universitaria y abrió un fuerte debate

Sucedió después de que la influencer explicara por qué no sale a la calle, pese a apoyar el reclamo.

Nati Jota expuso su opinión sobre la marcha universitaria y se volvió tendencia en redes sociales. Todo ocurrió después de que la influencer explicara por qué no sale a la calle.

“Apoyo la educación pública y gratuita de calidad en nuestro país”, escribió en la red social X -ex Twitter-. Y agregó: “Apoyo la marcha de hoy, aunque no asista porque a veces esos espacios no me representan, ya que no me gusta sentirme envuelta en cánticos y consignas de partidos que no elijo ni adhiero”.

En su defensa continuó: “Si fuera cómoda como dicen, me quedo callada en vez de ponerme en un lugar donde solo me van a putear de todos los lados. Yo me soy fiel aunque eso incomode, aunque suene mal en varios sectores. Porque la tibieza en tiempos de grieta no logra aceptación de todos, sino todo lo contrario”.

Como era de suponerse, su comentario no pasó inadvertido entre los usuarios que se dividieron en opiniones. “Atentamente, una mujer que jamás piso una universidad”, “Está bien salir de esa comodidad, pero decir que la marcha pertenece a un partido es errado”, “No Nati, no sos tibia. No entendés que la causa es más importante que vos”, “Estás en todo tu derecho, pero bancate la crítica entonces”, “Esto no tiene nada que ver con el partidismo”, fueron algunos de los mensajes.

Nati Jota