Pink Floyd vende los derechos musicales a Sony por 400 millones de dólares

La icónica banda británica ha acordado vender sus derechos de música grabada, así como los derechos de su nombre e imagen, a Sony Music por aproximadamente 400 millones de dólares, según confirman fuentes a Variety.

El acuerdo, uno de los más grandes de muchos realizados en los últimos años, aparentemente se ha concretado finalmente a pesar de décadas de disputas internas y palabras amargas entre los miembros de la banda, en particular los compositores principales Roger Waters y David Gilmour. También están involucrados el baterista Nick Mason y los herederos del tecladista Richard Wright y del cantante y compositor fundador Roger "Syd" Barrett. El acuerdo incluye los derechos de la música grabada, pero no los de composición, que pertenecen a los autores individuales, así como los derechos de nombre e imagen, lo que abarca mercancías, derechos teatrales y similares. Aunque Pink Floyd fue famoso por mantener el anonimato en cuanto a sus personalidades, se presume que gran parte, si no toda, de la icónica obra de arte de sus álbumes, mayormente diseñada por la firma británica Hipgnosis, está incluida.

Aunque los representantes de los miembros de la banda y de Sony rechazaron o no respondieron a las solicitudes de comentarios, el Financial Times, que fue el primer medio en informar esta última versión de la venta, lo mencionó como un hecho, y fuentes familiarizadas con la situación confirmaron el acuerdo a Variety.

David Gilmour

En un nivel puramente comercial, el catálogo de música grabada de Pink Floyd, sin mencionar sus derechos de mercancía, es uno de los más valiosos de la música contemporánea, con álbumes clásicos como The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, Animals, Meddle, Piper at the Gates of Dawn y More, entre otros.

En los últimos años, Sony ha gastado más de mil millones de dólares en catálogos de artistas como Bruce Springsteen, Bob Dylan y los derechos no norteamericanos de Queen (con el respaldo de firmas de inversión como Eldridge Industries), pero nunca ha comentado oficialmente sobre los acuerdos. Variety y otros medios informaron hace solo dos semanas que la transacción de Pink Floyd estaba a punto de cerrarse.

El catálogo había estado en juego durante varios años con un precio solicitado de 500 millones de dólares, y el grupo estuvo cerca de concretar un acuerdo en 2022. Sin embargo, las amargas disputas internas entre los miembros de la banda, principalmente debido a las controvertidas declaraciones políticas de Roger Waters contra Israel y Ucrania, y en favor de Rusia, complicaron enormemente el acuerdo y ahuyentaron a varios compradores potenciales. No hay duda de que los comentarios incendiarios de Waters, que lo han convertido en un paria para todos, excepto para sus fanáticos más acérrimos, y que le costaron su contrato como solista, devaluaron el catálogo.

Sorprendentemente, el acuerdo se concreta en un momento en que las guerras multifrente de Israel en el Medio Oriente están alcanzando un nuevo pico de violencia, lo que abre a Sony a una posible tormenta de críticas por pagar una suma tan elevada a Waters. Waters ha negado vehementemente ser antisemita, pero ha sido muy claro en su feroz crítica hacia los gobiernos de Israel, Ucrania y Estados Unidos, y en sus fuertes declaraciones de apoyo a Rusia y a Vladimir Putin.

Entre muchas otras declaraciones provocativas, Waters ha comparado a Israel con la Alemania nazi y ha dicho que la invasión de Ucrania por parte de Rusia "no fue no provocada". (Los conciertos de Waters en Polonia en 2022 fueron cancelados debido a sus comentarios sobre Ucrania, país vecino). "Eres antisemita hasta la médula", le dijo Polly Samson, esposa de Gilmour y novelista, a Waters en Twitter, entre otros comentarios coloridos; "Cada palabra es demostrablemente cierta", añadió Gilmour. Waters refutó sus comentarios calificándolos de "incendiarios y totalmente inexactos".

Roger Waters

Recientemente, Gilmour dijo a Rolling Stone que estaba interesado en la venta no tanto por razones financieras, sino "para librarse de la toma de decisiones y las discusiones que implican mantenerlo en funcionamiento", lo que describió como "mi sueño".

Las empresas que estuvieron cerca de concretar un acuerdo con el grupo en 2022 —supuestamente Hipgnosis, Warner Music y BMG— han tenido cambios de liderazgo desde entonces (y a principios de este año, BMG eliminó a Waters de su lista de artistas solistas). Los comentarios de Waters fueron un factor importante en la caída de los acuerdos, aunque una variedad de otros factores —incluyendo el aumento de las tasas de interés, cuestiones fiscales y la devaluación de la libra esterlina— también desempeñaron un papel.

En medio de esta disputa está Mason, quien dijo en 2018: "Es realmente decepcionante que estos señores bastante mayores sigan enfrentados".