¿Cómo encontrar la papelera de reciclaje de WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más famosa y usada del mundo, actualmente es una parte integrada de la vida de las personas y por eso es importante conocer todos los trucos que tenga la app para poder darle el mejor uso. A la vez, hay que reconocer que su éxito no se limita solo a la mensajería instantánea. También, WhatsApp, permite el envío de fotos, videos, audios e incluso documentos, lo que brinda una experiencia de comunicación integral. No obstante, esta funcionalidad conlleva una advertencia que muchos usuarios pasan por alto: la acumulación de archivos puede perjudicar significativamente el rendimiento de los dispositivos móviles. La falta de espacio en los celulares es uno de los principales problemas que afecta a todos los usuarios ya que muchas veces uno elimina las fotos y videos de la galería, pero no de la propia aplicación. Por eso, es importante encontrar la papelera y vaciarla. Para encontrar la papelera de WhatsApp y recuperar espacio, tenés que seguir estos pasos: