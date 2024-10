Crítica de "Crossing"

Levan Akin firma este relato, una suerte de "Centauros del desierto", de aceptación y redención que jamás juzga a sus criaturas, que es compasivo con ellas y que transpira humanidad por los cuatro costados.

Por Blai Morell

Para Fotogramas

En este 'Centauros del desierto' a pequeña escala, sin desierto, con una sensibilidad subida de tono y no exento de poesía, se dice que Estambul parece el lugar al que la gente viene a desaparecer. De hecho, cualquier gran urbe lo es. Pero siempre existe la posibilidad de los cruces, sean reales o simbólicos. Y esa es una de las grandes bazas, que no la única, de esta película cálida que no busca retozarse en el barro de la desgracia a pesar de contar una historia protagonizada por personajes que viven en los márgenes, y sin ánimo de ahondar en exceso en los conflictos sociales, que son apuntados pero sin cargar las tintas.

Exhibiendo la misma fuerza dramática que en 'Solo nos queda bailar' –esa inteligente jugada pasados los dos primeros tercios del metraje–, Levan Akin toma como modelo el neorrealismo italiano –esa Anna Magnani desdoblada en dos personajes de caras muy distintas– para servirnos un relato de aceptación y redención que jamás juzga a sus criaturas, que es compasivo con ellas y que transpira humanidad por los cuatro costados. Y que, sobre todo, habla de algo muy necesario que nunca deberíamos perder pese a las adversidades: la esperanza.

Para quienes piensan que es tan importante el viaje en sí como llegar al destino.