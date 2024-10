Sabrina Carpenter presentó su nuevo single en el programa de Jimmy Fallon y revolucionó las redes

Interpretó el primer single de "Short n' sweet" en el programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Sabrina Carpenter visitó The Tonight Show con Jimmy Fallon para interpretar su exitoso sencillo, "Espresso". Apareciendo con una banda en vivo y un grupo de coristas, Carpenter ofreció una actuación con un ambiente seductor y de estilo vintage de club, desplazándose del escenario hasta el escritorio del anfitrión, Jimmy Fallon.

Actualmente, Carpenter está de gira con su Short n’ Sweet Tour, que hizo una parada en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde se graba The Tonight Show, a principios de esta semana. Esta actuación marcó su debut en el icónico recinto.

"Estoy tan fascinada por la ciudad de Nueva York", le dijo Carpenter al público. "Este lugar es como mi hogar. La primera vez que toqué en Nueva York, creo que tenía 16 años y fue en el Highline Ballroom. Ustedes no estaban allí. Toda mi vida he querido tocar en el Madison Square Garden, pero no estaba segura de que la primera vez que lo hiciera fuera ante un público con todas las entradas agotadas".

"Espresso", lanzado en abril, forma parte del álbum más reciente de Carpenter, Short n’ Sweet. Se convirtió en un fenómeno de la cultura pop y, sin duda, en la canción del verano. El mes pasado, la cantante se llevó a casa el VMA a Canción del Año por este sencillo.