La mánager de Franco Colapinto habló sobre su futuro en la F1

La continuidad del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita, según lo expresó su mánager, María Catarineu. A pesar de los rumores que vinculan al joven corredor con la escudería Sauber, que será gestionada por Audi a partir del año que viene, la mánager fue clara al afirmar que “no hay nada con Sauber ni con nadie”, lo que deja en duda el futuro del piloto pilarense en la máxima categoría del automovilismo.

“Nadie se comunicó con nosotros”, expresó Catarineu en una entrevista con Infobae, echando por tierra las especulaciones que colocaban a Colapinto en el equipo suizo para 2025. A pesar de que Sauber aún tiene una plaza vacante para esa temporada, el único piloto confirmado por el momento es el alemán Nico Hülkenberg, lo que ha generado expectativas sobre una posible oportunidad para el joven argentino.

En los últimos días también se mencionó la posibilidad de que Colapinto ocupe el lugar de Sergio "Checo" Pérez en Red Bull, equipo campeón del mundo. Sin embargo, Catarineu fue enfática en desmentir esa opción: “Desde hace varios años que vienen ‘retirando’ a Checo Pérez. Tampoco hemos tenido novedades desde allí”, y resaltó que, hasta el momento, Red Bull no ha establecido contacto con el equipo del piloto argentino.

A pesar de la incertidumbre, el mánager de Colapinto destacó que no conseguir una plaza en 2025 no sería el fin de su carrera en la Fórmula 1. Catarineu recordó ejemplos de otros pilotos que lograron regresar a la categoría después de estar un tiempo fuera: “Que no esté corriendo en 2025 no es ninguna angustia. Alonso y Hülkenberg estuvieron afuera uno o dos años y luego volvieron y son más grandes. Piastri también debió esperar un año abajo y hoy es figura”, sostuvo.

Finalmente, Catarineu subrayó el gran nivel de Franco en las tres carreras que disputó, donde consiguió un octavo puesto en la segunda y estuvo cerca de los puntos en la tercera. “Estamos trabajando para que Franco esté en la vista de los equipos. Sé que cuando vuelva a tener una oportunidad, se establecerá definitivamente en la Fórmula 1”, concluyó.