Luis Suárez arremetió contra Marcelo Bielsa y criticó su trato con los jugadores y los empleados

El ex capitán de la selección de Uruguay disparó duro contra el entrenador argentino por su manera de relacionarse con los demás.

Luis Suárez, histórico delantero uruguayo, lanzó duras críticas hacia Marcelo Bielsa, actual entrenador de la selección de Uruguay. En una entrevista con DirecTV Sports, el jugador de Inter Miami reveló varios conflictos que ha vivido con el técnico argentino desde que asumió el mando del equipo, acusándolo de generar un ambiente tenso en las concentraciones.

El ex jugador de Barcelona apuntó directamente contra las reglas impuestas por Bielsa en el Complejo Celeste, el lugar de entrenamiento de la selección uruguaya. Según Suárez, el entrenador ha impuesto restricciones estrictas que afectan no solo a los jugadores, sino también a los empleados del equipo. "A los empleados no los dejan pasar y saludar, ni comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día", sentenció el goleador.

Suárez también comentó sobre su intento de hablar con Bielsa como referente del grupo, una conversación que describió como distante. "Yo tuve una charla con él de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió 'muchas gracias'". Además, reveló que varios jugadores del plantel se reunieron para pedirle al entrenador un mínimo gesto de cortesía, como saludar. "Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba", agregó.

Otra de las quejas de Suárez fue en relación al trato hacia los hinchas. A pesar de que Bielsa suele elogiar a los aficionados en sus conferencias, Suárez aseguró que su accionar no coincide con sus palabras. "Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente, y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras", afirmó con firmeza.

El delantero también defendió a su compatriota Agustín Canobbio, quien no fue convocado por Bielsa para las últimas fechas de Eliminatorias Sudamericanas. "A Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto", exclamó Suárez.

Finalmente, el atacante uruguayo hizo un llamado a los hinchas para que no carguen la culpa en los jugadores si los resultados no son los esperados. "El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar", concluyó Suárez, dejando en claro su descontento con la gestión del técnico argentino en la selección uruguaya.