Silva Neder: "La unidad de Santiago del Estero, es lo que nos motiva e impulsa"

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Gerardo Zamora, encabezó esta mañana el acto central por el 119° aniversario de vida institucional de Estación Simbolar, donde en su mensaje remarcó: “La unidad de Santiago del Estero, es lo que nos motiva e impulsa”.

Silva Neder participó de este festejo, el primero que se realiza luego de que el pasado 3 de septiembre la Cámara de Diputados sancionara con fuerza de Ley como fecha fundacional de esta localidad el 4 de octubre de 1905, donde estuvo acompañado por el comisionado local, Omar Alderete y el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, entre otras autoridades.

En su mensaje, Silva Neder transmitió el “afectuoso saludo y las felicitaciones del gobernador Gerardo Zamora por este 119° aniversario” y ratificó “el acompañamiento y el compromiso permanente que tiene con esta gestión de gobierno municipal, con la comunidad de Estación Simbolar y con todo el departamento Banda”.

Desde Estación Simbolar, el Vicegobernador convocó “a todos los vecinos y vecinas a trabajar por la paz, por la confraternidad de las comunidades, convencidos de que solamente desde la unidad de los pueblos se puede lograr el progreso de los mismos”. Remarcó: “Precisamente, esta unidad de Santiago del Estero, es lo que nos motiva e impulsa”.

“Estamos viviendo tiempos complicados en este querido país, en lo económico y en lo social y es, precisamente, en la cuestión doméstica del día a día, donde se puede apreciar con mayor nitidez ello. Cuando los ingresos no alcanzan para afrontar las cuatro comidas diarias de una familia; cuando no alcanzan para afrontar el pago de servicios; cuando no alcanzan para pagar el boleto del transporte público y cuando no alcanzan para comprar los remedios, entre otras cosas. Y en ese contexto–puntualizó-, Santiago del Estero sigue trabajando, continúa haciendo por sí misma a través de los distintos órganos gubernamentales; pero también a través de cientos de entidades intermedias que tienen la vocación de ayudar al otro y de coadyuvar a la acción propia del Gobierno de la provincia. Además, hay muchísima iniciativa privada que el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero apoya y acompaña permanentemente también con pautas claras e inequívocas”.

Subrayó: “Desde estas premisas, Santiago del Estero cambió para bien; rompiendo asimetrías; igualando para arriba; con equilibrio fiscal, con un presupuesto superavitario año tras año que nos permite afrontar estas contingencias como las que estamos atravesando; con más presencia de un Estado eficiente que hace viviendas, rutas, escuelas, acueductos y obras eléctricas. Una provincia con una balanza comercial positiva que genera recursos, que duplican los recursos que recibe”.

“Además –precisó- en Santiago del Estero se hicieron más de 30.000 viviendas a través del Programa Provincial de Erradicación de Viviendas Ranchos impulsado por la exgobernadora y actual senadora nacional Dra. Claudia Ledesma de Zamora, y otras 30.000 soluciones habitacionales a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, Santiago está hoy posicionada como la primera productora de algodón, la tercera de maíz, la cuarta de trigo y la quinta de soja, entre otras.”.

Por su parte, el comisionado local, Omar Alderete expresó: "Hoy es un día de inmensa alegría porque podemos festejar oficialmente, por primera vez, un aniversario de Estación Simbolar, gracias a una Ley sancionada por la Cámara de Diputados que establece como fecha fundacional de nuestro pueblo el 4 de octubre de 1905. Queremos agradecer también el acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, que nos permite seguir en la senda del progreso y crecimiento en el que está inserto Santiago del Estero”.".

Durante el acto, se entregaron decretos de Huésped de Honor, declaración de interés emitida por la Cámara de Diputados, placa recordatoria y se realizó un minuto de silencio en homenaje a vecinos fallecidos. Además, se entregaron reconocimientos a vecinos destacados de esta localidad.

Estuvieron presentes subsecretario de Gobierno, Dr. Facundo Funes; director de Relaciones Institucionales de la Legislatura, Dr. Luis Herrera; director de Municipalidades, José Herrera; legisladores provinciales; concejales; comisionados municipales de la región; funcionarios municipales; instituciones educativas y fuerzas de seguridad, entre otros.