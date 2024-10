Video: cavaban un pozo y se encontraron con un tesoro en un balde

En las imágenes se puede ver a un grupo de hombres celebrar por lo que encontraron escondido en un balde enterrado.

En las primeras imágenes del video, se ve a uno de los albañiles romper el cobertor de un balde, que hasta hace pocos minutos se encontraba bajo tierra. Tras destapar el recipiente y sacar un par de papeles, finalmente apareció lo que tanto buscaban.

Desde un primer momento, los trabajadores se mostraban esperanzados, y es porque conocían de antemano que alguien que no nombran específicamente y que al parecer “no está más” entre ellos, guardaba fajos de dinero en baldes que enterró bajo tierra.

A los pocos segundos de la grabación comenzaron los gritos de festejo: “¡La plata, la plata!, ¡Gracias Dios!, exclamó uno de ellos. ”Y bueno algo encontramos", comentó otro.

“Faltan los dólares”, precisó el hombre que grababa el momento del hallazgo". Y confirmó la teoría de que tenían información previa sobre la posibilidad de que en ese lugar encontraran dinero enterrado. La pregunta es, ¿a quién correspondía esa plata?.

“Hay una carta, guardala”, señaló el albañil que fue filmado en todo momento mientras sacaba los fajos de plata. “¿Viste que la guardaba en baldes?”, cerró otro de los presentes.

El video se hizo viral en la red “X” (Ex Twitter) bajo la palabra “Tesoro”, y se volvió tendencia. Generó varios comentarios, entre los que se distinguieron “Billetes de $10.000 en un balde y gritando faltan los dólares, osea que ya sabía que habían dólares”; “entierro plata sucia y la encuentro grabandome así la AFIP no me pide que la declare”; “a AFIP le gusta esta publicación”, entre otros, logrando ubicarse como Trending Topic.