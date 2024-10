Chilavert bancó a Luis Suárez y disparó con todo contra Marcelo Bielsa

El exarquero paraguayo apareció en medio de la polémica que generaron los dichos del delantero uruguayo sobre el DT argentino.

Inesperadamente, Marcelo Bielsa se ha visto envuelto en una ola de críticas que afectan no solo su manera de dirigir a la Selección de Uruguay, sino también su trato hacia los jugadores y empleados de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Las quejas surgieron a raíz de los comentarios de Luis Suárez, quien expuso un descontento dentro del plantel que resonó en varios sectores, y fueron avaladas por el exarquero paraguayo José Luis Chilavert, quien recordó su mala relación con Bielsa durante su paso por Vélez Sarsfield.

Chilavert, quien fue figura indiscutida de Vélez en los años 90, arremetió contra Bielsa en declaraciones a Radio Ñandutí de Paraguay. "Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad. Le molesta los líderes mayores a él, por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él", disparó el exarquero. Además, añadió: "Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible".

La relación entre ambos fue tensa durante el paso del técnico rosarino por el Fortín en la temporada 1997/98, a pesar de haber ganado juntos el Torneo Clausura 1998. Chilavert recordó un episodio que terminó por deteriorar su relación con Bielsa: "Cuando los resultados no salen, utiliza palabras ofensivas. Me peleé con él porque trató de cobarde a un compañero. Yo le respondí: ‘Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada’. Ahí comenzó el problema". Según el paraguayo, Bielsa lo castigó al quitarle la capitanía y prohibirle patear tiros libres, aunque Chilavert desobedeció en un partido ante Gimnasia de Jujuy, donde convirtió un gol.

Bielsa, bajo la lupa

Si bien Marcelo Bielsa ha sido históricamente reconocido por sus valores y principios, las recientes acusaciones de Luis Suárez apuntan hacia el trato del técnico con los empleados de la AUF y su falta de conexión con los hinchas uruguayos, lo que por primera vez en su carrera ha puesto su liderazgo en el ojo de la tormenta.

Hasta el momento, Bielsa ha optado por su característico silencio. Se espera que su única respuesta sea en conferencia de prensa, cuando la Selección de Uruguay vuelva a disputar partidos por las Eliminatorias. En un contexto inusual de tensión y críticas hacia su figura, el fútbol uruguayo espera para ver cómo el Loco manejará esta compleja situación.