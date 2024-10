Elisa Carrió aseguró que será candidata en 2025 y apuntó contra Javier Milei: "Es profundamente inculto"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó que planea ser candidata en las elecciones legislativas del próximo año y consideró que con el actual Gobierno "está en juego la Constitución" al tiempo que indicó que Javier Milei es "profundamente inculto" por cuestionar a las universidades. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Solo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie", amplió.

En ese sentido, cuestionó al libertario: "El modelo de Nación que se imagina Milei es un modelo de Nación sin Estado, lo cual no existe. Porque finalmente al Estado Nacional lo crearon sus propios próceres". "Si vos querés reconstruir el Estado lo reformás. Eliminás algunas cosas que está haciendo Federico Sturzenegger, privatizas Aerolíneas, etc. Ahora, ¿él qué hace? Él mata por desfinanciamiento, eso es un roedor", apuntó.

Por otra parte, se refirió a la crisis que vive la educación tras el veto del Gobierno a la Ley de Financiamiento Universitario: "Estamos frente a una situación de emergencia, porque cuando vos tenés que ir a una sede, o yo por ejemplo que era del Chaco y viajaba a Corrientes, la verdad es que se te va en transporte. Se te va en transporte o algunos, como en el Conurbano, o sedes de la UBA, directamente lo tienen que dejar. Entonces, cuando tienen que dejar es cuando la universidad no tiene profesores y cuando no tiene profesores se terminó la universidad", indicó al recordar su etapa como alumna y luego como docente.

"Ese señor que nunca fue a una escuela pública, que nunca fue a una universidad pública, me parece profundamente inculto y está afectando un punto troncal", arremetió contra el jefe de Estado.

Además analizó la posible postura del partido liderado por Mauricio Macri frente al veto de Milei: "El PRO no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque si vos ves los dirigentes del PRO, la mayoría son egresados". En ese punto, sostuvo que desde el Gobierno "se lo está tragando a (Mauricio) Macri".