Una joven compartió la curiosa propuesta de matrimonio que eligió su padre con un sándwich de salame y queso

La original forma en que un hombre eligió proponerle matrimonio a su pareja se volvió viral de inmediato, generando una avalancha de reacciones.

En medio de las numerosas formas creativas de proponer matrimonio, una historia se destacó y conmovió a los usuarios de las redes sociales. Es que una joven compartió un detalle íntimo y curioso de su familia en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), donde relató la original manera en que su padre decidió pedirle casamiento a su madre: con un sándwich de salame y queso.

La publicación no tardó en viralizarse por la sencilla pero ingeniosa propuesta. “Mi papá le va a pedir casamiento a mi mamá con un sánguche de salame y queso. Estoy llorando”, escribió la joven junto a la imagen del peculiar sándwich.

La foto del posteo muestra el sándwich envuelto en papel film, acompañado de una nota manuscrita que decía: “Inés, me quiero casar con vos... ¿Vos? ¿Querés?”, seguido por la fecha de la propuesta.

La espontaneidad y ternura del gesto fueron suficientes para capturar la atención de miles de personas, quienes encontraron en esta historia un ejemplo de amor auténtico y cercano, alejado de las propuestas lujosas o producciones elaboradas que muchas veces se comparten en redes.

La publicación no pasó desapercibida, ya que acumula más de 215.000 visualizaciones, alrededor de 26.000 “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios que no pudieron evitar emocionarse con el gesto del padre. Algunos reaccionaron con humor y otros con nostalgia, compartiendo mensajes como: “Si le dice que no, dejo de creer en el amor”, “El último romántico”, “Revivió el romance”, y “Avisá si tu mamá le dice que sí, queremos saber el chisme”.