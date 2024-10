Bokalic, tras ser designado Cardenal: “Me maravillo mucho con Santiago y sigo aprendiendo cada día”

El arzobispo y próximo cardenal primado, Vicente Bokalic, mantuvo una entrevista con Radio Panorama y contó cómo se enteró de la designación del Papa.

En una entrevista en Radio Panorama, este lunes, Monseñor Vicente Bokalic compartió su asombro y gratitud tras haber sido designado como cardenal por el Papa Francisco.

Asumirá este importante cargo el próximo 8 de diciembre, un hecho que consideró completamente inesperado. "Mi único sueño, mi proyecto era servir a la iglesia en Santiago, esto no lo esperaba", expresó el arzobispo, recordando el momento en que el Papa Francisco le pidió que se trasladara a Santiago del Estero, una provincia que conocía desde sus primeros años como sacerdote en 1971. Bokalic destacó su amor por el interior del país, afirmando que "cada día me sorprendo y aprendo más".

Asimismo, recordó con nostalgia sus primeros pasos en la Diócesis de Añatuya, recorriendo distintos parajes del interior santiagueño como Tintina y otros puntos alejados. "Siempre fui misionero, y andar mucho me enriqueció", comentó.

La noticia de su nombramiento como cardenal lo tomó por sorpresa, algo que, según sus propias palabras, viene "de arriba". Reconoció que no hizo ningún pedido ni marcó el camino para llegar a este momento, resaltando que estos honores son obra de Dios.

En cuanto a cómo se enteró de su nueva designación, Monseñor Bokalic narró que fue a través de una llamada telefónica de un secretario del Episcopado mientras intentaba ver una misa especial de jóvenes en Luján. “Sonó el teléfono y me dijeron que el Papa me había nombrado cardenal. Yo no entendía nada, sinceramente”, relató con emoción.

El próximo 8 de diciembre será una fecha histórica para la iglesia en Santiago del Estero y para Monseñor Bokalic, quien llevará consigo el orgullo de representar a esta tierra, destacando siempre su humildad y dedicación al servicio de la fe.