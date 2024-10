Crítica de "El llanto"

Ester Expósito pone a prueba sus límites (y sus cuerdas vocales) como estrella del terror en 'El llanto', el debut en el largometraje de Pedro Martín-Calero.

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

Igual que en 'As bestas', no por casualidad también escrita por Isabel Peña, el Mal es en 'El llanto' un tumor terminal y contagioso que se esconde en la cotidianeidad para atacar ciegamente a los más indefensos, sin ninguna razón o explicación. Abierto e inquietantemente fantástico, el estilizado y atmosférico debut de Pedro Martín-Calero en el largometraje sigue a ese Mal sobrenatural en su estremecedora búsqueda de perpetuarse. Lo hace en tres tiempos y tres mujeres conectadas por esa ciega metástasis del horror, atrapadas en un sufrimiento cíclico y maldito que reescribe con fortaleza, y fidelidad al género (sus golpes de efecto), 'It Follows' (David Robert Mitchell, 2014) al ritmo de un Kieslowski.

Alcanza el film su mejor pulsión terrorífica en un segmento argentino que habría enloquecido al Julio Cortázar que dio pie al 'Blow-Up' de Antonioni. Cierto es que 'El llanto' se abre a cualquier tipo de interpretación y posible carga metafórica. También que no entra en ese juego, y sí en la esquiva y violenta fisicidad (tanta como sus paisajes urbanos tan Dario Argento) de su bestia primigenia.

Para obsesionados con la presencia del Mal y sus mutaciones cinematográficas.