Investigan en Jujuy la muerte de un hombre que fue hallado maniatado

Por el hecho, hasta el momento, hay tres detenidos. La víctima tenía 28 años.

Familiares de un hombre que fue encontrado sin vida en la mañana de ayer, en el interior de una vivienda ubicada en barrio Patricios de San Pedro de Jujuy, pidieron a la Justicia que investigue las circunstancias en torno al deceso de la víctima, identificada como Emanuel Ortega (28).



De acuerdo a lo expresado por la familia de la víctima, apareció colgado y maniatado en el inmueble.

Según El Tribuno de Jujuy, se supo que hasta el momento hay tres personas que quedaron a disposición de la Justicia, pero la Fiscalía ya habría cerrado el caso al que caratuló como suicidio, ordenando que el examen cadavérico se realizara en la vivienda.

Finalizada las diligencias, la funcionaria judicial, los peritos y la Policía se retiraron dejando el cuerpo en el lugar para que la familia se haga cargo de los trámites administrativos.

Al no contar con el DNI, y figurar como "NN", el médico policial no extendió el certificado de defunción de la víctima, motivo por el cual la familia se vio impedida de proseguir con las diligencias para el velatorio y posterior inhumación.

El cuerpo llevaba más de cinco horas en la vivienda y tras el reclamo de la familia, poco después de las 15, arribaron los bomberos para trasladar el cadáver a la morgue judicial.

En declaraciones a El Tribuno de Jujuy, la hermana de la víctima Claudia Bautista, sostuvo que la llamaron a las 11 para informarle que su hermano se había ahorcado, "en realidad la duda que tengo es que él estaba colgado con las manos atadas en la espalda y cuando le pregunté al que vino a hacer las pericias, cómo una persona puede ahorcarse si tiene las manos atadas, respondió que no era una muerte dudosa, que él se mató solo, que determinó solo porque está alcoholizado. Me entregaron el cuerpo, sin ningún papel y me dijeron que si quería hacer el papel de defunción que vaya a buscar la copia del documento o la partida de nacimiento", aseguró la hermana.

Otros familiares sostuvieron que la situación se complicó, porque la víctima identificada como Emanuel Ortega había sido víctima de un robo y no tenía DNI, "fuimos al Registro Civil y no había nadie para atendernos, por eso pedimos que vengan los bomberos y la ayudante fiscal, para que trasladen el cuerpo a la morgue, hasta que podamos hacer los trámites. Después de varias horas vinieron y lo llevaron", dijo la mujer.

La familia reiteró el pedido de que se investigue que es lo que sucedió durante las horas previas al hallazgo del cuerpo, porque a la víctima la encontraron maniatada con una cinta de color negro.

Las actuaciones están a cargo de la Seccional 48º de barrio Patricios.



