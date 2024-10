La contundente respuesta de Susana Giménez sobre si Pampita debería reconciliarse con García Moritán

En una entrevista con LAM, la diva comentó sobre la conocida ruptura entre la conductora y el economista.

La separación de Pampita y Roberto García Moritán se volvió el tema ineludible de la televisión. Después de que comparó al exfuncionario con su exmarido Humberto Roviralta, la diva fue consultada una vez más por la ruptura sentimental del matrimonio y se mantuvo en la misma línea que Mirtha Legrand, quien aseguró que la conductora no debía regresar con el padre de su hija Ana.

“No vi nada, no sé nada. No me meto”, comendó diciendo, al ser consultada por LAM y por los noteros de diversos ciclos, en una gala benéfica. “No solo yo, pero cuántos nos hemos divorciado”, señaló, sobre la ola mediática que despertó el final de la pareja. “Mirtha le recomendó que no regrese con Moritán, que no vuelva”, le contó uno de los cronistas a la animadora. “Claro, no tiene que volver. Por supuesto. Yo viví eso y no tiene que volver”, aseveró, rotunda.

“¿Creés que se separaron por infidelidades, por corrupción?”, fue otra de las preguntas. “Corrupción creo que no. No sé. Infidelidad puede ser”, sostuvo, mientras seguía contestando preguntas tan diferentes como el paso de Wanda Nara por el living de su ciclo o incluso si “pasa algo con Licha”, el ex Gran Hermano que hoy es su “Susano”. “¡Pero vos estás loco! ¡¿Qué te pasa, nene?!”, exclamó, fiel a su estilo.

En su último programa Mirtha Legrand sorprendió por una consulta de Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Pampita que estaba como invitado. “¿Qué consejo le darías a Pampita, que es una mujer del medio como vos? ¿Qué vuelva o que no lo haga?”. En ese momento, Mirtha fue directa: “Que no vuelva. La hicieron sufrir mucho. Además, ella fue una mujer fiel”, sentenció.

Para dejar en claro su postura, la Chiqui agregó: “Y es una buena madre, excelente madre”. Por su parte, Oliveri se refirió a Pampita y acotó: “Es una mujer que arregló su casa, era estable y estaba dedicada a él”. También le dio lugar a Pachano de referirse al tema. “Cuando el cristal se rompe, se acaba. No den más vueltas. Además, ella no para de trabajar”, aseguró en alusión a la gran cantidad de proyectos que lleva adelante la panelista de Los 8 Escalones (El Trece).

Unos días Susana Giménez no se había quedado callada sobre la polémica en su arribó al aeropuerto cuando la prensa la abordó para consultarle por la separación de la modelo y el economista. “¡No pasa nada, no estoy divorciada! ¿Para qué me preguntan si no es a mí a quien están esperando?”, sostuvo la diva. Luego, los cronistas le preguntaron si había intentado llevar a Carolina a su programa: “Sí, claro. Y no sé que habrá pasado, no se habrá arreglado, porque no está”. En ese marco, también le consultaron si hubiera querido llevar a Moritán al living: “Todo lo que es coyuntural me gusta”.

Fiel a su estilo y a su actitud, Susana también fue tajante al responder si le sorprendió la ruptura de la pareja: “Nunca me sorprenden las separaciones”. Lejos de la seriedad del tema, uno de los periodistas le comentó que en redes sociales comparaban a Moritán con Roviralta. Al escuchar estas palabras, Susana no pudo contener la risa: “Sí, yo también los comparé. Porque no ponía un mango...”, se despachó.

Minutos después, ya sentada en su auto, la figura de la televisión fue abordada por LAM (América), quien le preguntó por la presencia de Pampita en su programa: “No lo sé, me gustaría tenerla, pero no lo sé. Casualmente acabo de hablar con Fede y le pregunté y me dijo que no, por ahora no”, antes de que sea la propia Carolina quien salga a aclarar que no estaba en sus planes ir a algún programa para referirse al tema. En una línea similar, el periodista le consultó qué opinaba de la situación: “A mí no me sorprende que el amor se acabe, a mí se me acabó tantas veces”.